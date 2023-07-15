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Світоліна та Кіченок запалили на Вімблдоні, а Усик зібрався у президенти: огляд подій українського спорту за тиждень

Влад Дідусь
15 липня, 2023 субота
18:09
Спорт Еліна Світоліна

З 8 по 15 липня в українському спорті трапилось чимало цікавих подій. Еспресо.TV підготував огляд новин з футболу, боксу і тенісу

Теніс: історичні результати України на Вімблдоні

У березні 2022 року Еліна Світоліна зіграла свій останній матч перед декретом. У жовтні українська тенісистка народила доньку, а у квітні 2023-го повернулась на корт.

У рейтингу WTA Світоліна після річної паузи опустилася з 27 на 1344 позицію. Але попри значне падіння у списку українці зберегли право заявлятися на турніри елітного рівня.

Завдяки цьому Світоліна отримала вайлд-кард в основну сітку Вімблдону-2023. Не очікувалось, що тенісистка, яка більше ніж рік провела поза кортом, зможе показати на Вімблдоні якийсь значний результат. Проте українка зуміла шокувати увесь світ.

Еліна Світоліна дійшла до півфіналу Вімблдону! Українка вийшла в 1/2 фіналу одного з турнірів найпрестижнішої серії Grand Slam втретє у кар'єрі. У 2019 році вона виступала у півфіналі Вімблдону та Відкритого чемпіонату США.  

Завдяки виходу до 1/2 фіналу турніру в передмісті Лондона Еліна Світоліна поверне собі звання першої ракетки України, яким зараз володіє Ангеліна Калініна. 

На превеликий жаль у четвер, 13 липня, Світоліна поступилася Маркеті Вондроушовій з Чехії у півфіналі Вімблдону. Українка програла тенісистці з Чехії у двох сетах - 3:6, 3:6.

Але півфінал Вімблдону після такої паузи в кар'єрі - це історичний і дивовижний результат, який заслуговує лише на аплодисменти.

Еліна Світоліна

Фото: Getty Images

Тепер згадаємо про Людмилу Кіченок, яка отримала менше уваги, але також зуміла здобути вражаючий результат у Великій Британії.

У четвер, 13 липня, українська тенісистка виграла змішаний турнір Вімблдону-2023 у парі з хорватом Мате Павичем!

У матчі за титул Кіченок і Павич зіграли з тандемом Йоран Фліген (Бельгія) / Сюй Іфань (Китай). Українсько-хорватський дует переміг з рахунком 6:4, 6:7(9), 6:3. При цьому останнього переможного удару завдала українка.

До цього у півфіналі Кіченок і Павич перемогли британський тандем Джонні О'Мари та Олівії Ніколлз.

Людмила Кіченок першою з українок виграла турнір Великого шлему у міксті та стала третьою українкою, яка загалом перемогла на таких змаганнях: у 2008 році сестри Олена та Катерина Бондаренко виграли парний Australian Open.

Проте українські юніорки частіше вигравали гранд-слем-турніри: Катерина Бондаренко вигравала Вімблдон у 2004 році, Еліна Світоліна - Відкритий чемпіонат Франції у 2010 році, Марта Костюк - Australian Open у 2017 році, Дарія Снігур - Вімблдон у 2019 році.

Людмила Кіченок

Фото: Getty Images

Бокс: Олександр Усик зібрався у президенти. Реакція Росії

Український боксер Олександр Усик зізнався, що у майбутньому хоче стати президентом. Про це боксер сказав в етері ютуб-каналу Seconds Out.

"Піду в крузервейт, ще раз стану абсолютним чемпіоном, а потім завʼяжу і піду балотуватись у президенти. Чи Зеленському слід хвилюватись? Зеленський спокійний, бо в нього є сила", - сказав Усик.

На Росії моментально відреагували на заяву боксера. Державний пропагандистський ресурс РИА-Новости запросив експерта, який серйозно порахував шанси Усика на президентство. І це дуже смішно звучить.

"У боксера Усика навряд чи є шанси стати президентом України: для цього потрібно, щоб за ним стояли місцеві олігархи. З одного боку, імідж Усика зараз сприяє висуванню кандидатури, але якщо він дійсно вступить у політику, йому пригадають усе сказане ще недавно. "Він був за Крим, за Росію, мало не збирався отримувати російське громадянство", - пишуть російські пропагандисти.

Фото: United24

Футбол: легендарний голкіпер "Шахтаря" і збірної України П'ятов завершив кар'єру

10 липня стало відомо, що капітан "Шахтаря" Андрій П'ятов оголосив про завершення кар'єри футболіста та приєднався до тренерського штабу клубу.

39-річний П'ятов виступав за "Шахтар" із 2007 року. За цей час він провів у складі команди 482 матчі – це третій показник в історії клубу та найбільша кількість ігор серед воротарів.

Також грав за "Ворсклу". Голкіпер є 11-разовим чемпіоном України та по 8 разів вигравав кубок та Суперкубок країни. У 2009 році здобув із донеччанами Кубок УЄФА. 

За збірну України П'ятов провів 102 матчі. У 2006 році став віцечемпіоном Європи у складі молодіжної збірної України. 

Проте фани ще зможуть востаннє переглянути гру П'ятова. 6 серпня він зіграє за "Шахтар" у товариському матчі в Лондоні.

Андрій П'ятов

Фото: Getty Images

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Олександр Усик
Еліна Світоліна
чемпіонат України
Вімблдон
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