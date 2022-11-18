Так поводиться "ІДІЛ", - Ніколенко про заяву Пєскова, що обстріли - наслідки незговірливості України
Речник МЗС України Олег Ніколенко назвав зізнанням у тероризмі заяву речника президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова про те, що масовані обстріли є наслідком небажання України домовлятися на кремлівських умовах
Про це Ніколенко написав у Facebook.
"Дмітрій Пєсков зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів. Так само ведуть себе терористи "ІДІЛ": вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги", - написав Ніколенко.
Речник МЗС України наголосив, що на слова Пєскова слід звернути увагу тим представникам світової спільноти, які вважають, що РФ зацікавлена у примиренні.
"Росія діє як держава-терористка. Заява Пєскова має відкрити очі деяким країнам, які досі вірять, що Росія прагне переговорів. Російську агресію розмовами не зупинити. Її можна зупинити лише системами ППО, танками та РСЗВ", - написав Ніколенко.
- Раніше Пєсков заявив, що обстріли є наслідками "небажання української сторони виходити на переговори".
- 15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи прогриміли в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
- Унаслідок ракетної атаки росіян в Україні було пошкоджено 15 об'єктів енергетичної інфраструктури.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг після ракетного обстрілу 15 листопада заявив про намір Альянсу забезпечити Україну засобами ППО.
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