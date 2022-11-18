Про це Ніколенко написав у Facebook.

"Дмітрій Пєсков зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів. Так само ведуть себе терористи "ІДІЛ": вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги", - написав Ніколенко.

Речник МЗС України наголосив, що на слова Пєскова слід звернути увагу тим представникам світової спільноти, які вважають, що РФ зацікавлена у примиренні.

"Росія діє як держава-терористка. Заява Пєскова має відкрити очі деяким країнам, які досі вірять, що Росія прагне переговорів. Російську агресію розмовами не зупинити. Її можна зупинити лише системами ППО, танками та РСЗВ", - написав Ніколенко.

Раніше Пєсков заявив, що обстріли є наслідками "небажання української сторони виходити на переговори".

15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи прогриміли в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Унаслідок ракетної атаки росіян в Україні було пошкоджено 15 об'єктів енергетичної інфраструктури.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг після ракетного обстрілу 15 листопада заявив про намір Альянсу забезпечити Україну засобами ППО.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb