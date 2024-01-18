Материнська компанія Київстару втратила близько 3,6 млрд грн через кібератаку 12 грудня

Про це пише Reuters.

"Veon, материнська компанія найбільшого в Україні оператора мобільного зв’язку "Київстар" заявила в четвер, що масова груднева кібератака на її роботу коштуватиме близько 3,6 мільярда гривень (близько 95 мільйонів доларів) доходу за 2024 фінансовий рік", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що збиток стався через заходи, вжиті компанією, щоб компенсувати клієнтам незручності, спричинені збоями.

Хакерська атака на "Київстар": що відомо

Уранці 12 грудня через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок та інтернет. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку.

У Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператор мобільного зв'язку "Київстар".

Пізніше відповідальність за кібератаку на Kyivstar взяли на себе російські хакери з групи "Солнцепек". За словами Головного управління розвідки Міноборони України, російська кібератака була спрямована проти цивільних і не мала впливу на Сили оборони.

Вже 13 грудня у користувачів Kyivstar почав з'являтися мобільний зв'язок. Заступник голови НБУ Олексій Шабан закликав банки розглянути можливість використання резервних каналів зв'язку, оскільки збій роботи оператора призвів до проблем із POS-терміналами торговельних мереж.

15 грудня у "Київстарі" відновили мобільний зв'язок та роботу LTE у деяких регіонах, а пізніше мобільний інтернет став доступний на всій підконтрольній Україні території.

Пізніше, 18 грудня, мобільний оператор відновив послугу SMS для своїх абонентів. На час ліквідації наслідків хакерської атаки компанія зробила безкоштовним доступ до "Київстар ТБ" для усіх користувачів.