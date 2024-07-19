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В Україні випробували недорогі дистанційно керовані косарки для замінованих полів

19 липня, 2024 п'ятниця
18:25
Технології

Українські розробники випробували на полігоні свої розробки для скошування густої рослинності на замінованих полях

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Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Випробування відбулися в межах хакатону "Безпечне поле". Перед розробниками ставили завдання створити недорогу машину, яку в разі підриву можна було б швидко замінити.

"Проведення цього хакатону – це відповідь на запит українських саперів, з якими я спілкувався під час поїздки на Харківщину. І тим, хто працює на сході, і тим, хто працює на півдні країни, потрібні дистанційно керовані недорогі косарки, щоб швидше і безпечніше розміновувати наші території", – сказав заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Під час випробувань на полігоні кожна команда мала чітко визначений час на те, щоб скосити відведену ділянку. Журі оцінювали потужність машин, автономність роботи, якість навігації та віддаленого керування, здатність долати перешкоди, висоту скошування рослинності тощо.

Після сертифікації й запуску серійного виробництва такі косарки зможуть отримати Державна спеціальна служба транспорту, Національна поліція та Нацгвардія.

"На деокупованих територіях багато покинутих полів, які заросли густою травою та чагарниками. І машини для скошування трави в парі з групами розмінування зможуть швидко їх обстежити. Я радий бачити українських розробників, які пропонують доволі цікаві рішення для скошування трави, й чекаємо їх у нашому науково-дослідному інституті на сертифікацію", – висловився начальник управління протимінної діяльності – заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Олег Шуварський.

Ціна на представлені розробниками проєкти становить від $5,5 тис. до $19,5 тис. за одиницю.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого 2024 року запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.

29 лютого в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд компенсуватиме аграріям 80% витрат на розмінування.

29 березня стало відомо, що Україна спільно з американською корпорацією Palantir працює над розробкою системи розмінування з використанням штучного інтелекту.

У червні стало відомо, що країни-партнери виділили додаткові $35 млн на проєкти з гуманітарного розмінування України.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Війна з Росією
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