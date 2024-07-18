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Вимога до операторів забезпечити зв'язок під час відключень: Київстар розповів про дії в цьому напрямку

18 липня, 2024 четвер
20:46
Технології Kyivstar, Київстар

Оператор зв'язку "Київстар" повідомив, що наразі проводить аналіз роботи мережі під час відключень електроенергії

Зміст

Про це компанія розповіла в коментарі Детектор медіа. 

У Київстарі зазначили, що наразі проводять аналіз роботи мережі під час відсутності світла, щоб оцінити власні можливості реалізувати розпорядження від Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, відповідно до якого оператори мають забезпечити зв'язок протягом 10 годин, якщо немає електроенергії. . 

"У своїй роботі ми завжди дотримуємося всіх вимог чинного законодавства України. Київстар підтримує прагнення президента України забезпечити українців надійним зв’язком під час війни, і наразі разом з індустрією та у співпраці з відповідними державними органами уважно вивчає розпорядження НЦУ від 15.07.2024 № 539/2344 "Про внесення змін до розпорядження НЦУ 154/1959 Розпорядження НЦУ про забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану", - зазначили в компанії. 

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Там нагадали, що вже інвестували понад 1 млрд гривень в енергонезалежність мережі та продовжують працювати над її посиленням. 

"Проте для забезпечення безперебійності зв’язку критично важливим є наявність електроенергії протягом того часу, який необхідний для повного заряджання обладнання резервного живлення", - додали в Київстарі.

  • Раніше президент України Володимир Зеленський доручив віцепрем'єру, міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову надати аналіз щодо роботи операторів зв'язку під час вимкнень електроенергії. 
Теги:
Суспільство
Україна
Енергетика
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