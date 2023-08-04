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Трамп постав перед судом та не визнав провину у справі про штурм Капітолія

4 серпня, 2023 п'ятниця
00:22
Світ Дональд Трамп

У четвер, 3 серпня, колишній президент США Дональд Трамп постав перед судом

Про це повідомляє CNN.

Трамп постав перед федеральним судом у Вашингтоні. Експрезиденту США висунули обвинувачення в межах розслідування спецпрокурора Джека Сміта про можливі спроби політика скасувати результати виборів.

Обвинувачення Трампу висунуто за 4 пунктами:

  • у змові з метою обману США;
  • у змові з метою перешкоджання офіційній процедурі;
  • у перешкоджанні або спробі перешкоджання офіційній процедурі;
  • у змові щодо порушення прав громадян.

Дональд Трамп не визнав себе винним за обвинуваченнями у втручанні в президентські вибори 2020 року, що призвело до штурму Капітолія.

Прокуратура не вимагала арешту експрезидента США, його звільнили, але з мінімальними умовами — заборонили спілкуватись зі свідками. Слухання тривало 27 хвилин, після цього Дональд Трамп залишив залу суду.

Наступне слухання у справі відбудеться 28 серпня.

Звинувачення проти Трампа

9 серпня 2022 року агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та виявили 11 пакетів конфіденційних документів. Пізніше міністерство юстиції США заявило, що має докази того, що секретні документи були навмисно приховані від ФБР, коли правоохоронці намагалися отримати їх у червні з маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.

Згодом Трамп отримав повістку до суду: він зберігав порожню теку "Секретний вечірній брифінг", яку юристи не передали прокурорам під час обшуків у його маєтку.

Цьогоріч Федеральна прокуратура отримала доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану. Невдовзі після цього адвокатам колишнього президента сказали, що його визнано об'єктом розслідування у справі щодо секретних документів.

Напередодні Федеральне велике журі висунуло Трампу звинувачення за сімома епізодами у справі про несанкціоноване зберігання близько 100 секретних документів. А вже 9 червня міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт щодо Трампа у справі про секретні документи. Йому загалом висунули 37 пунктів обвинувачення. Він може отримати до 400 років ув'язнення.

У липні спеціальний прокурор США Джек Сміт виснув проти експрезидента Дональда Трампа додаткові звинувачення у справі щодо зберігання секретних документів після завершення каденції в Білому домі.

2 серпня Трамп втретє за чотири місяці отримав федеральне звинувачення, цього разу – у справі про спробу скасувати результати виборів президента 2020 року.

Кримінал
Дональд Трамп
США
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