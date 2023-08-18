Трансферна сага завершена: авторитетний інсайдер назвав нову команду Малиновського

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Руслану Малиновському вже призначили медичний огляд перед підписанням контракту з "Дженоа". Український півзахисник повинен допомогти закріпитись у Серії А після повернення команди в елітний дивізіон Італії.

Малиновський переходить у "Дженоа" на правах оренди з правом викупу у 10 млн євро.

Ситуація навколо Руслана Малиновського

У Малиновського в "Марселі" не вірять. Про це відкрито сказав головний тренер Марселіно.

"Щодо Руслана Малиновського, то ми на нього не розраховуємо. Не виключено, що він залишить клуб. Я тут з 5 липня і познайомився з більшою частиною команди приблизно 10-11 липня. Ми провели разом місяць", - сказав тренер "Марселя".

За інформацією L’Equipe, у "Марселі" серйозно невдоволені тим, що Руслан Малиновський досі не зміг повністю адаптуватись у Франції. Українець викликає серйозне роздратування в керівництва.

Раніше повідомлялося, що Маліновським цікавляться "Бешикташ", "Болонья", "Дженоа", "Торіно" та клуб АПЛ.