"Це не про єдність, а про путінізм": Ілля Новіков закликав СБУ взятися за колаборантів замість "постити відосики"
Адвокат Ілля Новіков вважає, що єдність в Україні можна зберегти, за умови, що Служба безпеки України займеться колаборантами й припинить "постити відосики"
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Новіков наголосив: коли у відповідь на "незручні" запитання влада насилає прокурорів – це не єдність, а путінізм. І коротко виклав зміст своїх коментарів останніми днями.
"Короткий зміст моїх коментарів і інтерв’ю за останні три доби.
– Илья, Илья, там СБУ выложило показания Медведчука, что же теперь будет с Порошенко?..
– Нічого.
– Но почему?! Там же такие показания!! Такие!!!
– Бо ніх*я плюс Медведчук на швабрі це все ще ніх*я
– Пане Ілля, а прокоментуйте, будь ласка, що з тією трубою нафтопроводу.
– З трубою все гаразд, трубу з держвласності про*бали. Порошенко до неї стосунку не має.
– Але Медведчук каже, що має…
– Бо як приспічить на обмін і до кума, ще й не те скажеш.
– Пане Ілля, а як же національна єдність?
– Єдність важлива, ми ще можемо її зберегти, якщо СБУ припинить постити відосікі і займеться колаборантами
– Але Арестович казав що єдність ваші порушили ще в березні питаннями про розмінування Чонгару.
– "Якщо ви питатимете про незручне, ми пришльом до вас прокурорів" – це не єдність, а путінізм. І так, ми єдності дотримуємся, бо незручних питань до влади насправді багато і не тільки в нас, і всі це розуміють. Але чекають до кінця війни".
- У понеділок, 23 травня, СБУ опублікувала свідчення Медведчука щодо нібито причетності п'ятого президента України Петра Порошенка до схем купівлі вугілля з окупованих територій та виведення з держвласності ділянки нафтопроводу. У "Європейській солідарності" зазначили, що всі "заяви" Медведчука на адресу Петра Порошенка – це очевидна інформаційна диверсія в інтересах країни-агресора, бо порушення внутрішньополітичної єдності сьогодні працюватиме не на українські інтереси.
- Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький назвав оприлюднені СБУ заяви заарештованого Віктора Медведчука "ганебною спецоперацією".
- Народний депутат Олексій Гончаренко вважає заяви кума президента РФ Путіна Віктора Медведчука недоречними й закликає всіх залишити політичні суперечки до перемоги у війні з Росією.
- Заступник головного редактора "Української правди" Євген Будерацький також розкритикував оприлюднення СБУ звинувачень заарештованого Віктора Медведчука на адресу Петра Порошенка, й нагадав про інші теми, які цікавлять суспільство і стосуються компетенції СБУ.
- Служба безпеки України оприлюднила на сайті повістки виклику Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова, Арсена Авакова та Максима Тимченка на допит у "вугільній справі"
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