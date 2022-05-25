Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Новіков наголосив: коли у відповідь на "незручні" запитання влада насилає прокурорів – це не єдність, а путінізм. І коротко виклав зміст своїх коментарів останніми днями.

"Короткий зміст моїх коментарів і інтерв’ю за останні три доби.

– Илья, Илья, там СБУ выложило показания Медведчука, что же теперь будет с Порошенко?..

– Нічого.

– Но почему?! Там же такие показания!! Такие!!!

– Бо ніх*я плюс Медведчук на швабрі це все ще ніх*я

– Пане Ілля, а прокоментуйте, будь ласка, що з тією трубою нафтопроводу.

– З трубою все гаразд, трубу з держвласності про*бали. Порошенко до неї стосунку не має.

– Але Медведчук каже, що має…

– Бо як приспічить на обмін і до кума, ще й не те скажеш.

– Пане Ілля, а як же національна єдність?

– Єдність важлива, ми ще можемо її зберегти, якщо СБУ припинить постити відосікі і займеться колаборантами

– Але Арестович казав що єдність ваші порушили ще в березні питаннями про розмінування Чонгару.

– "Якщо ви питатимете про незручне, ми пришльом до вас прокурорів" – це не єдність, а путінізм. І так, ми єдності дотримуємся, бо незручних питань до влади насправді багато і не тільки в нас, і всі це розуміють. Але чекають до кінця війни".

У понеділок, 23 травня, СБУ опублікувала свідчення Медведчука щодо нібито причетності п'ятого президента України Петра Порошенка до схем купівлі вугілля з окупованих територій та виведення з держвласності ділянки нафтопроводу. У "Європейській солідарності" зазначили, що всі "заяви" Медведчука на адресу Петра Порошенка – це очевидна інформаційна диверсія в інтересах країни-агресора, бо порушення внутрішньополітичної єдності сьогодні працюватиме не на українські інтереси.

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький назвав оприлюднені СБУ заяви заарештованого Віктора Медведчука "ганебною спецоперацією".

Народний депутат Олексій Гончаренко вважає заяви кума президента РФ Путіна Віктора Медведчука недоречними й закликає всіх залишити політичні суперечки до перемоги у війні з Росією.

Заступник головного редактора "Української правди" Євген Будерацький також розкритикував оприлюднення СБУ звинувачень заарештованого Віктора Медведчука на адресу Петра Порошенка, й нагадав про інші теми, які цікавлять суспільство і стосуються компетенції СБУ.

​Служба безпеки України оприлюднила на сайті повістки виклику Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова, Арсена Авакова та Максима Тимченка на допит у "вугільній справі"

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