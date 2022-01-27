"Це психіатрія": політексперт не вважає розстріл військових у Дніпрі диверсією і назвав ситуацію непоказовою з точки зору охорони стратегічних об'єктів
Політичний експерт Андрій Єременко не вважає розстріл нацгвардійцем п'ятьох військовослужбовців на території Південмашу диверсією
Про це він заявив у програмі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.
"Це була психіатрія. Якщо людина думає про себе, що вона здатна робити страти, кари, особливо, якщо там є якась релігійна маячня, що є цілком можливо - то це психіатрія. По-перше, привіт психіатрам, які мають слідкувати за тим, щоб у людей було все нормально. Людина, яка може уявити, що вона робить страти, - це питання до психіатра і тут його відповідальність", - сказав Єременко.
На його думку, історії з неадекватною людиною, яка бігає з зброєю і стріляє куди завгодно - час від
часу трапляються у різних арміях.
"Це не була диверсія, якби це була вона - все б і закінчилось, а не просто він би перестріляв караул і все. Після цього, я переконаний, що на рівні охорони подібних підприємств зроблять певні висновки. Як мінімум, зроблять два караули, а не один. Я не думаю, що це якимось чином говорить про надійність чи ненадійність охорони. Люди, які не готові, що по них стріляють - вони не готові. Ця ситуація - вона нестандартна, нештатна", - підсумував експерт.
- Нагадаємо, що на території Південмашу нацгвардієць з автомату Калашникова розстріляв п'ятьох військовослужбовців та втік. Нацгвардійця затримали: йому загрожує довічне ув'язнення.
- Нацгвардія оприлюднила імена загиблих військових. Троє постраждалих військових перебувають у тяжкому стані, життю ще двох поранених нічого не загрожує.
- ДБР відкрило справу щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії.
- Президент Володимир Зеленський наголосив про необхідність невідкладної допомоги сім'ям постраждалих під час розстрілу нацгвардійців у Дніпрі.
- Нацгвардієць Артемій Рябчук, який розстріляв військових на території Південмашу, розповів хронологію своїх дій.
- Державне бюро розслідувань повідомило про підозру нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який розстріляв військових на території Південмашу. А командувач Нацгвардії України Микола Балан подав у відставку через стрілянину у Дніпрі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.8
Купівля 28.8Продаж 29.12
-
EUR
Купівля 32.17Продаж 32.69
- Актуальне
- Важливе