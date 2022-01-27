"Це психіатрія": політексперт не вважає розстріл військових у Дніпрі диверсією і назвав ситуацію непоказовою з точки зору охорони стратегічних об'єктів

Про це він заявив у програмі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"Це була психіатрія. Якщо людина думає про себе, що вона здатна робити страти, кари, особливо, якщо там є якась релігійна маячня, що є цілком можливо - то це психіатрія. По-перше, привіт психіатрам, які мають слідкувати за тим, щоб у людей було все нормально. Людина, яка може уявити, що вона робить страти, - це питання до психіатра і тут його відповідальність", - сказав Єременко.



На його думку, історії з неадекватною людиною, яка бігає з зброєю і стріляє куди завгодно - час від

часу трапляються у різних арміях.



"Це не була диверсія, якби це була вона - все б і закінчилось, а не просто він би перестріляв караул і все. Після цього, я переконаний, що на рівні охорони подібних підприємств зроблять певні висновки. Як мінімум, зроблять два караули, а не один. Я не думаю, що це якимось чином говорить про надійність чи ненадійність охорони. Люди, які не готові, що по них стріляють - вони не готові. Ця ситуація - вона нестандартна, нештатна", - підсумував експерт.



Нагадаємо, що на території Південмашу нацгвардієць з автомату Калашникова розстріляв п'ятьох військовослужбовців та втік. Нацгвардійця затримали: йому загрожує довічне ув'язнення.

Нацгвардія оприлюднила імена загиблих військових. Троє постраждалих військових перебувають у тяжкому стані, життю ще двох поранених нічого не загрожує.

ДБР відкрило справу щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії.

Президент Володимир Зеленський наголосив про необхідність невідкладної допомоги сім'ям постраждалих під час розстрілу нацгвардійців у Дніпрі.

Нацгвардієць Артемій Рябчук, який розстріляв військових на території Південмашу, розповів хронологію своїх дій.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який розстріляв військових на території Південмашу. А командувач Нацгвардії України Микола Балан подав у відставку через стрілянину у Дніпрі.