"Це воєнний злочин і незаконне колективне покарання": Human Rights Watch розкритикувала облогу сектора Гази

Про це йдеться у заяві організації.

Там нагадали, що 7 жовтня міністр енергетики Ізраїлю оголосив, що ізраїльська влада більше не буде забезпечувати електроенергією 2,2 млн жителів Гази.

"Відключення ізраїльською владою електроенергії в Газі та інші каральні заходи проти цивільного населення Гази означали б незаконне колективне покарання, яке є воєнним злочином", - йдеться у заяві.

Водночас у HRW також зазначили, що вбивства та напади терористів ХАМАСу на цивільних осіб в Ізраїлі та взяття їх у заручники також є воєнними злочинами, які порушують міжнародне гуманітарне право. В організації підкреслили, що закони війни застосовуються до всіх сторін конфлікту, незалежно від законності їх початку війни чи дисбалансу сил між сторонами.

"Під час попередніх раундів бойових дій Human Rights Watch задокументувала серйозні порушення законів війни ізраїльськими силами та палестинськими збройними групами. Ізраїль неодноразово здійснював невибіркові авіаудари, в результаті яких загинули десятки мирних жителів. Палестинські збройні групи запустили тисячі невибіркових ракет, що порушує закони війни", - додали у Human Rights Watch.

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив у розмові з Джо Байденом, що Ізраїль "буде змушений" розпочати наземну операцію в секторі Гази.

Бойовики ХАМАСу наголосили, що почнуть вбивати цивільних заручників та транслювати страти за удари по сектору Газа, які здійснюватимуться без попереджень про цілі.

Представник ХАМАСу заявив, що угруповання відкрите до перемовин з Ізраїлем про перемир'я, оскільки "цілі були досягнуті". Водночас президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав світових лідерів визнати ХАМАС терористичною організацією.

Згодом лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.