У Болгарії фермери блокують дороги через скасування ембарго на експорт зерна з України
18 вересня болгарські фермери розпочали безстроковий протест і блокування доріг по всій країні. Вони протестують проти дозволу на ввезення зерна з України
Про це інформує Novinite.
Аграрії блокують дороги по всій Болгарії в рамках протесту за - порятунок сільського господарства.
Повідомляється, що протестувальники вимагають заборонити українське зерно та харчові продукти, а також терміново виплатити державну допомогу. Крім того, вони просять уряд піти у відставку.
Фото: Getty Images
Заступник голови Асоціації виробників зерна Георгі Мілев сказав, що поїздок варто уникати, бо на дорогах рухається велика сільгосптехніка. Близько 300 фермерів з тракторами, важкими машинами та іншою технікою перекрили вихід зі Старої Загори до шосе "Тракія".
Автобан Варна-Бургас перекритий в обох напрямках біля "Хараміята". Також зупинено рух від Аспарухового мосту.
Невідомо, коли блокада закінчиться.
Що відомо про заборону на імпорт українського зерна
Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.
У травні з'явилася інформація, що уряд Болгарії пообіцяв скасувати заборону на імпорт агропродукції з України після того, як почнуть діяти заходи ЄС щодо стабілізації ринку сільського господарства.
13 вересня парламентський комітет з питань економічної політики та інновацій Болгарії прийняв проєкт рішення, у якому йдеться, що країна не підтримує продовження після 15 вересня заборони на імпорт деяких сільгосптоварів з України.
У парламенті Болгарії у четвер, 14 вересня, проголосували за зняття заборони на імпорт зерна з України з 15 вересня незалежно від рішення Єврокомісії.
Міністерство закордонних справ України у коментарі щодо експорту українських зернових до Євросоюзу наголосило: Україна розраховує, що після 15 вересня європейська сторона скасує будь-які обмеження на українську сільськогосподарську продукцію.
Європейська комісія у п'ятницю, 15 вересня, вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.
Того ж дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що рішення ЄС не лише допоможе українському експорту та економіці в умовах блокування чорноморських портів, а й сприятиме глобальній продовольчій безпеці. Він закликав окремі держави-члени ЄС утриматися від неправомірних односторонніх обмежень щодо української агропродукції.
Водночас заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка сказав, що переговори по сільському господарству перейшли в агресію зі сторони Польщі та натяки на вплив під час вступу України до ЄС.
18 вересня міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас Пучадес заявив, що одностороння заборона будь-якої держави-члена Європейського Союзу на імпорт українського зерна є незаконною.
Заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка заявив, що у понеділок, 18 вересня, Київ подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову скасувати заборону на українську сільськогосподарську продукцію.
Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку повідомив, що попросить міністрів сільського господарства та економіки продовжити заборони на ввезення нашої агропродукції на 30 днів, якщо Україна дасть запит на це.
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