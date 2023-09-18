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Прем'єр Румунії пообіцяв продовжити заборону на ввезення зерна з України в разі подання запиту українською стороною

18 вересня, 2023 понедiлок
17:39
Економіка Румунія, прапор Румунії

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку повідомив, що попросить міністрів сільського господарства та економіки продовжити заборони на ввезення нашої агропродукції на 30 днів, якщо Україна дасть запит на це

Про це інформує RFI.

"Якщо будуть запити на експорт до Румунії, я, безумовно, попрошу міністра сільського господарства та міністра економіки зробити спільне розпорядження, що терміном на 30 днів, поки все не буде з'ясовано, обмеження має бути продовжено. Повторюю, запиту немає і хочу запевнити аграріїв, що це буде не так, як було рік тому", - сказав прем'єр-міністр.

Нині ж Чолаку чекає пропозиції ліцензування від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, яку він обговорить.

"Оскільки Комісія ЄС прийняла рішення не продовжувати заборону, жоден кілограм пшениці чи щось інше не було ввезено до Румунії. Між мною та прем'єр-міністром України була джентльменська домовленість, яку ми обидва поважали. На митниці досі не було запиту на експорт зерна з України до Румунії", - додав Чолаку.

Що відомо про заборону на імпорт українського зерна

Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

У травні з'явилася інформація, що уряд Болгарії пообіцяв скасувати заборону на імпорт агропродукції з України після того, як почнуть діяти заходи ЄС щодо стабілізації ринку сільського господарства.

24 серпня стало відомо, що Угорщина просить ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна.

Пізніше міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс заявив, що країна вимагатиме від Євросоюзу продовжити заборону на імпорт зерна з України, а в разі відмови – введе свої обмеження. За його словами, такі наміри також мають Словаччина, Болгарія, Румунія та Угорщина. 

Згодом у Міністерстві закордонних справ України відреагували на плани Словаччини, Болгарії, Польщі, Румунії та Угорщини продовжити заборону на імпорт українського зерна до кінця 2023 року: дії 5 країн ЄС назвали неприйнятними.

13 вересня парламентський комітет з питань економічної політики та інновацій Болгарії прийняв проєкт рішення, у якому йдеться, що країна не підтримує продовження після 15 вересня заборони на імпорт деяких сільгосптоварів з України.

Також 13 вересня Угорщина оголосила, що домовилася з Румунією, Словаччиною та Болгарією про введення національних заборон на ввезення українського зерна, якщо ЄС не продовжить заборону.

Міністерство закордонних справ України у коментарі щодо експорту українських зернових до Євросоюзу наголосило: Україна розраховує, що після 15 вересня європейська сторона скасує будь-які обмеження на українську сільськогосподарську продукцію.

Європейська комісія у п'ятницю, 15 вересня, вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.

Того ж дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що рішення ЄС не лише допоможе українському експорту та економіці в умовах блокування чорноморських портів, а й сприятиме глобальній продовольчій безпеці. Він закликав окремі держави-члени ЄС утриматися від неправомірних односторонніх обмежень щодо української агропродукції.

Водночас заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка сказав, що переговори по сільському господарству перейшли в агресію зі сторони Польщі та натяки на вплив під час вступу України до ЄС.

18 вересня міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас Пучадес заявив, що одностороння заборона будь-якої держави-члена Європейського Союзу на імпорт українського зерна є незаконною. 

Заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка заявив, що у понеділок, 18 вересня, Київ подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову скасувати заборону на українську сільськогосподарську продукцію.  

Світ
Україна
Румунія
експорт зерна
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