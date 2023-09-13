Угорщина заявила, що домовилася з трьома країнами про продовження заборони на імпорт зерна з України

Про це інформує Reuters.

Зазначається, що міністр сільського господарства Іштван Надь написав у Facebook, що нова національна заборона стосуватиметься ширшого спектра українських продуктів, ніж чинні заходи.

"Ми домовилися з моїми румунськими, словацькими та болгарськими колегами, що якщо Брюссель не прийме рішення про продовження чинного мораторію, то ми будемо вживати національні заходи індивідуально", - сказав міністр.

Що відомо про заборону на імпорт українського зерна

Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

У травні з'явилася інформація, що уряд Болгарії пообіцяв скасувати заборону на імпорт агропродукції з України після того, як почнуть діяти заходи ЄС щодо стабілізації ринку сільського господарства.

24 серпня стало відомо, що Угорщина просить ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна.

Пізніше міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс заявив, що країна вимагатиме від Євросоюзу продовжити заборону на імпорт зерна з України, а в разі відмови – введе свої обмеження. За його словами, такі наміри також мають Словаччина, Болгарія, Румунія та Угорщина.

Згодом у Міністерстві закордонних справ України відреагували на плани Словаччини, Болгарії, Польщі, Румунії та Угорщини продовжити заборону на імпорт українського зерна до кінця 2023 року: дії 5 країн ЄС назвали неприйнятними.

13 вересня парламентський комітет з питань економічної політики та інновацій Болгарії прийняв проєкт рішення, у якому йдеться, що країна не підтримує продовження після 15 вересня заборони на імпорт деяких сільгосптоварів з України.