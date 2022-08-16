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У Держдепі заявили, що конгресмени продовжать відвідувати Тайвань всупереч протестам Китаю

16 серпня, 2022 вiвторок
06:50
Світ Нед Прайс

Нед Прайс, офіційний представник Держдепартаменту, наголосив на тому, що делегації конгресу США продовжать здійснювати візити на Тайвань попри протести Китаю

Про це він сказав під час брифінгу, передає РБК-Україна.

Подібні візити повністю вписуються в політику "єдиного Китаю", якої дотримується керівництво США "вже довгий час", зауважив Прайс. 

"Делегації конгресу США здійснювали візити на Тайвань протягом десятиліть і продовжать робити це", - наголосив він.

  • 2 серпня спікер палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". На це Китай розпочав військові навчання навколо острова. А вже 3 серпня завершився візит Пелосі на Тайвань. Спікерка палати представників конгресу США провела символічні зустрічі з керівництвом острівної держави, отримала орден та відвідала музей, що висвітлює боротьбу Тайваню з Китаєм. 
  • Після цього очільники МЗС країн G7 підтримали візит Пелосі. Заяву підписали Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія, Сполучені Штати та Верховний представник Європейського союзу.
  • 5 серпня Пекін заявив, що накладе санкції на спікерку палати представників США Ненсі Пелосі. Згодом влада КНР повідомила і про згортання співробітництва зі США.
  • Після цього Білий дім викликав посла Китаю, аби засудити ескалацію погроз Пекіна та підтвердити, що Сполучені Штати не бажають кризи в Тайвані.
  • 10 червня міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін розпочне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність. 
  • 14 серпня на Тайвань вирушила нова делегація членів конгресу США. Це через 12 днів після гучної поїздки Ненсі Пелосі.

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Китай
Тайвань
США
Ненсі Пелосі
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