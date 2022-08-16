Про це він сказав під час брифінгу, передає РБК-Україна.

Подібні візити повністю вписуються в політику "єдиного Китаю", якої дотримується керівництво США "вже довгий час", зауважив Прайс.

"Делегації конгресу США здійснювали візити на Тайвань протягом десятиліть і продовжать робити це", - наголосив він.

2 серпня спікер палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". На це Китай розпочав військові навчання навколо острова. А вже 3 серпня завершився візит Пелосі на Тайвань. Спікерка палати представників конгресу США провела символічні зустрічі з керівництвом острівної держави, отримала орден та відвідала музей, що висвітлює боротьбу Тайваню з Китаєм.

Після цього очільники МЗС країн G7 підтримали візит Пелосі. Заяву підписали Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія, Сполучені Штати та Верховний представник Європейського союзу.

5 серпня Пекін заявив, що накладе санкції на спікерку палати представників США Ненсі Пелосі. Згодом влада КНР повідомила і про згортання співробітництва зі США.

Після цього Білий дім викликав посла Китаю, аби засудити ескалацію погроз Пекіна та підтвердити, що Сполучені Штати не бажають кризи в Тайвані.

10 червня міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін розпочне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність.

14 серпня на Тайвань вирушила нова делегація членів конгресу США. Це через 12 днів після гучної поїздки Ненсі Пелосі.

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