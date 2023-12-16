"У гіршому випадку партизанська війна": майор запасу НГУ Гетьман розповів, що може бути, якщо Україні перестануть поставляти допомогу

Про це він розповів у вечірньому етері Еспресо.

Коментуючи заяви щодо того, що Україні нібито програє війну до літа 2024 року без допомоги США та НАТО, військовий сказав: "Ту допомогу, яку ми отримали, яку маємо вже отримати до того, як буде наступне рішення про додаткову допомогу нам вистачить, якраз орієнтовно до квітня максимум до травня наступного року. Тому йде розмова про декілька місяців".

Гетьман переконаний, що без суттєвої допомоги зі снарядами та засобами оборони Україні буде важко.

"Що робити в такому випадку, чи можливі якісь суттєві перерви у росіян? - теоретично, пропустити, можливо. Проте ми ж бачили на початку повномасштабного, як ми дали відсіч, я думаю, що так само буде і якщо повториться потужна наступальна дія росіяни взимку, як вони не планували. У гіршому випадку, що робити? - партизанська війна, а що ж робити", - заявив ветеран російсько-української війни.

Що відомо про голосування конгресу США за додаткову допомогу Україні

4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця року у нього закінчаться гроші на надання зброї Україні в боротьбі з Росією.

Після цього у конгресі поставили ультиматум президенту США Джо Байдену щодо допомоги Україні: спікер палати представників Майк Джонсон пригрозив відмовитись від підтримки фінансування допомоги Києву, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів.

6 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу та закликав захистити свободу і зробити так, щоб РФ не захопила Україну. Попри це, сенат провалив процедурне голосування за початок роботи над законопроєктом про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $106 млрд.

8 грудня стало відомо, що адміністрація США розглядає можливість включення в законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю фінансування заходів боротьби з міграцією на півдні країні, аби забезпечити голосування республіканців у Конгресі

15 грудня Білий дім звернув увагу на останні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо його намірів в Україні й закликав Конгрес не зволікати з ухваленням нової допомоги для України

Також лідер демократичної партії в Сенаті Чак Шумер сказав, що Сенат Сполучених Штатів Америки переніс різдвяні канікули, які мали розпочатися наступного тижня