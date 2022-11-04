У Херсонській області знищили готель, де базувалися окупанти. Майже дві години вибухали боєприпаси

Про це інформує Олешківський міський голова Євген Рищук.

"Сьогодні вночі було відпрацювання готельного комплексу "Золотий Фазан" поблизу с.Раденськ Олешківського району Херсонської області, зафіксовано влучання, протягом двох годин була детонація", - написав Рищук.

Повідомляється, що комплекс зруйнований повністю.

Місцевих жителів не підпускають до місця влучання.

Інформації щодо втрат рашистів і кількості знищеної техніки чи боєприпасів нині немає.

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