У "Київстарі" заявили, що майже відновили зв'язок, найближчим часом абонентам повернуть мобільний інтернет

Про це заявив у телемарафоні президент Олександр Комаров та пресслужба компанії.

"Голосовий сервіс підключений. Проте його доступність і якість залежить від багатьох факторів. Зараз ми працюємо, щоб всі мали зв’язок. І це потребує деякого часу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також повністю відновлена послуга "Домашній Інтернет".

Натомість Олександр Комаров заявив, що компанії не вдалося вночі 14 грудня почати відновлювати мобільний інтернет: "На жаль, ми поки що не відновлюємося. Але дуже сподіваємося, що сьогодні у другій половині дня ми почнемо відновлення з західної України, регіон за регіоном потроху, обережно почнемо відновлювати послуги мобільного інтернету".

Що відомо про кібератаку на Kyivstar

Уранці 12 грудня через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку. СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями, серед яких держзрада та диверсія.

Російські хакери з групи "Солнцепек" взяли на себе відповідальність за кібератаку на Kyivstar.

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що російська кібератака була спрямована проти цивільних і не мала впливу на Сили оборони.

Міністерство внутрішніх справ попередило про нову фішингову схему шахраїв під виглядом компенсації від українського оператора зв'язку Kyivstar.

13 грудня у користувачів Kyivstar почав з'являтися мобільний зв'язок.

Заступник голови НБУ Олексій Шабан на тлі кібератаки на Kyivstar закликав банки розглянути можливість використання резервних каналів зв'язку, оскільки збій роботи оператора призвів до проблем із POS-терміналами торговельних мереж.