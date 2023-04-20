У квітні вагнерівці незаконно депортували з Бахмута чотири родини з дітьми
Прокурори зафіксували злочин вагнерівців разом із ватажком, які депортували з Бахмута Донецької області чотири українські родини з дітьми
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Під час моніторингу засобів масової інформації та проросійських телеграм-каналів правоохоронці виявили відео, на якому представники ПВК Вагнер на чолі зі своїм ватажком вивозить українських дітей.
Подія, ймовірно, сталася 16 квітня цього року. Зловмисники незаконно депортували з міста Бахмут Донецької області дві родини разом із двома неповнолітніми дітьми.
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Також є ще одне відео, де вагнерівець спілкується з однією з цих родин та дитиною у місці тимчасового перебування.
Повідомляється, що упродовж 17-18 квітня з Бахмута озброєні військові ПВК вивезли у невідомому напрямку ще дві сім’ї з маленькими дітьми.
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Загалом відомо про щонайменше трьох хлопчиків та одну дівчинку, яких незаконно депортували.
"Ювенальними прокурорами Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни", - пише пресслужба.
Прокуратура встановлює обставини та розшукує українських дітей.
- 18 березня очільник СБУ Василь Малюк заявив, що правоохоронці розслідують 16 тис. випадків депортація українських дітей. Експерти на початку березня відзначали, що Росія депортувала близько 730 тис. українських дітей.
- Рада ООН з прав людини на сесії ухвалила резолюцію, де засудила порушення Росією прав людини в Україні, зокрема депортацію дітей із тимчасово окупованих територій.
- Росія продовжує зловживати повноваженнями та привілеями постійного члена Ради Безпеки ООН для поширення дезінформації про широкомасштабне викрадення та незаконну примусову депортацію тисяч українських дітей.
- 10 квітня стало відомо про оголошення підозри колаборантці, яка допомогла РФ депортувати понад 1 тис. українських дітей.
- РФ незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях і незаконно вивезла на російську територію 4396 дітей-сиріт з України, але вже формується міжнародна коаліція для їх повернення.
- Від початку повномасштабної війни Росії в Україні загинуло щонайменше 470 дітей, понад 948 поранені.
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