Про це інформує Офіс генпрокурора.

Під час моніторингу засобів масової інформації та проросійських телеграм-каналів правоохоронці виявили відео, на якому представники ПВК Вагнер на чолі зі своїм ватажком вивозить українських дітей.

Подія, ймовірно, сталася 16 квітня цього року. Зловмисники незаконно депортували з міста Бахмут Донецької області дві родини разом із двома неповнолітніми дітьми.

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Також є ще одне відео, де вагнерівець спілкується з однією з цих родин та дитиною у місці тимчасового перебування.

Повідомляється, що упродовж 17-18 квітня з Бахмута озброєні військові ПВК вивезли у невідомому напрямку ще дві сім’ї з маленькими дітьми.

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Загалом відомо про щонайменше трьох хлопчиків та одну дівчинку, яких незаконно депортували.

"Ювенальними прокурорами Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни", - пише пресслужба.

Прокуратура встановлює обставини та розшукує українських дітей.