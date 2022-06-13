English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Лисичанську за добу загинули троє цивільних, в тому числі 6-річний хлопчик

У Лисичанську за добу загинули троє цивільних, в тому числі 6-річний хлопчик

13 червня, 2022 понедiлок
08:25
війна з Росією

За 12 червня в Лисичанську загинули троє місцевих жителів – чоловік і жінка, а також 6-річна дитина. Поранено одну особу

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Сьогодні вночі там згорів торговельний комплекс, а ще пошкоджено чотири будинки, споруди місцевої шахти. 11 будинків росіяни зруйнували у Врубівці, чотири – в Золотому, у Гірському – два будинки та дитячий садок.

Наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте", – написав Гайдай.

Щодо ситуації в Сєверодонецьку, то голова ОВА повідомив, що росіяни продовжують штурмувати місто та дещо відтіснили українських військових за рахунок значної переваги в артилерії.

"Росіяни нищать квартал за кварталом. Декілька снарядів влучили в очисні споруди Сєвєродонецька, тричі обстріляна територія "Азоту", де ще залишаються люди у бомбосховищах", – зазначив Сергій Гайдай.

  • Нагадаємо, 12 червня на Луганщині рашисти продовжували обстрілювати "Азот" і "Склопластик".
  • 7 червня Росія обстріляла в Лисичанську ринок, гірничий коледж та школу.
  • 6 червня Лисичанськ відвідав Володимир Зеленський.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
жертви
Лисичанськ
обстріли
новини Луганщини
Читайте також:
Віталій Портников
10 червня, 2022 п'ятниця
Війна буде довгою. Із Путіним можна домовитися лише на російсько-польському кордоні, - Портников
На фото гаубиця М109А3
11 червня, 2022 субота
Українські війська перебувають у пастці в артилерійській війні на критичних лініях фронту – ISW
11 червня, 2022 субота
Кастинг на посаду Путіна розпочався, - Піонтковський
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.06
    Купівля 34.06
    Продаж 34.94
  • EUR
    Купівля 35.91
    Продаж 37.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
13 червня
08:27
Збірна Швейцарії - Збірна Португалії, Ліга націй
Ліга націй: результати усіх матчів неділі
08:15
Анонс
Нескорений Маріуполь. Спецпроєкт на Еспресо до дня звільнення міста
08:09
окупанти
У загарбників є частковий прогрес у просуванні до Слов'янська, проте вони терплять невдачі під час штурму Лисичанська, - ISW
08:05
обстріл Харків
Amnesty International підтвердила воєнні злочини росіян в Україні: окупанти гатили касетними бомбами по Харкову
07:56
оборона
Київська область готова дати відсіч окупантам, фортифікації надійні, - ОВА
07:36
Ураган
Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину, загинула щонайменше одна людина
07:35
Бріджит Брінк
США не дозволять росіянам знищити українську культуру, - посол
07:17
ЗСУ танк
Окупанти відтіснили українських військових із центру Сєверодонецька та намагаються відрізати шлях до Бахмута, - Генштаб ЗСУ
07:00
Знищена техніка окупантів
ЗСУ знищили російський склад боєприпасів, 22 солдати й військову техніку окупантів
06:27
окупанти рф
Окупанти обстріляли дві громади на Сумщині
06:03
На фото очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
На території об’єднання "Азот" у Сєверодонецьку перебувають близько 500 мирних жителів, - Гайдай
02:00
Путін
Довіра обіцянкам Путіна щодо зерна була б самогубством для України, потрібно посилювати всі альтернативи, - міністр сільського господарства Німеччини
01:29
Фейк, Росія
Росіяни поширюють фейк про покинуте поховання сибірської виразки на Херсонщині, - заступник голови облради
01:01
Литва прапор
У Литві купили ще 4 безпілотники для України
00:54
Полковник ЗСУ Василь Пічненко
В Ірпені провели в останню путь полеглого на Донеччині полковника Василя Пічненка
00:40
Жозеп Боррель
10 років тому ми пообіцяли Західним Балканам європейське майбутнє, що, якби ми зробили те ж саме для України? - Боррель
00:27
Навчання на полігоні "Лосвідо" (Білорусь)
Білоруських десантників навчають перевіркам на блок-постах та міським боям
00:20
Лукашенко Путін
У Союзній державі РФ та Білорусі заявили про "фінішну пряму" в реалізації програм інтеграції країн
2022, неділя
12 червня
23:46
Андрій Мельник
Зброя та шлях до ЄС: посол Мельник розповів про очікування від поїздки Шольца до Києва
23:26
Франція
Блок Макрона другий на парламентських виборах у Франції, - попередній результат першого туру
23:08
Москва. Кремль
У Москві затримали 50 людей нібито за підготовку антивоєнної акції
22:53
Валерій Залужний
Через невдачі на Луганщині, окупанти відновили обстріли Харкова, - Залужний
22:29
РФ ще в червні може мати 40 тис. загиблих, вони спробують кинути на Донбас строковиків та приховано мобілізованих, - Зеленський
22:22
Експорт товарів
В Офісі президента працюють над скасуванням мита для торгівлі у Британії, Австралії та інших країнах
22:03
Зеленський
Вбиті та поранені діти тепер визначатимуть сприйняття Росії у світі, - Зеленський про ракетний удар на Тернопільщині
21:47
Ердоган
Ердоган анонсував переговори з Україною та Росією щодо експорту зерна
21:43
Олексій Резніков
Резінков назвав орієнтовні терміни поставок РСЗВ для України
21:31
Аналітика
Сергій Згурець
Війна перестала бути маневреною: артилерія - головний аспект бойових дій останніх місяців. Колонка Сергія Згурця
21:14
Саулі Нііністьо
Фінляндія вступить у НАТО лише разом з Швецією
21:12
На фото робот-сапер
Британська компанія передасть Україні 10 роботів-саперів
21:03
У Лисичанську через ворожі осбтріли загинула 6-річна дитина
20:56
путін путлер
Головною подією в російсько-українській війні буде не смерть Путіна, а постачання Україні зброї - політолог Андрій Піонтковський
20:51
Донеччина
Росія обстріляла Соледар на Донеччині, одна людина загинула, троє поранених
20:50
ЄС Україна
Лідери Франції, Німеччини та Італії планують візит в Україну цього тижня, - The Wall Street Journal
20:45
Ексклюзив
знищена ворожа техніка
Росіяни видихлися. Кремль схилятиме Україну до перемовин, - військовий експерт Жданов
20:01
Китай
В усіх школах російського Благовєщенська навчатимуть китайської мови
19:56
зерно хліб пшениця елеватор
Шрі-Ланка купуватиме зерно у РФ, щоб упоратися з власною кризою
19:25
Ексклюзив
Олег Жданов
Оприлюднення втрат наводить жах. Влада не так тисне на Захід, як деморалізує українців, - військовий експерт Жданов
19:13
Китай
Китай звинуватив США у спробі "захопити" підтримку в Азії, щоб використати її проти Пекіна
19:13
Інтерв’ю
Радослав Сікорський
Путін реально боїться дилеми своїх генералів, відповідальних за ядерний геноцид, – депутат Європарламенту Сікорський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV