У Лисичанську за добу загинули троє цивільних, в тому числі 6-річний хлопчик

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Сьогодні вночі там згорів торговельний комплекс, а ще пошкоджено чотири будинки, споруди місцевої шахти. 11 будинків росіяни зруйнували у Врубівці, чотири – в Золотому, у Гірському – два будинки та дитячий садок.

Наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте", – написав Гайдай.

Щодо ситуації в Сєверодонецьку, то голова ОВА повідомив, що росіяни продовжують штурмувати місто та дещо відтіснили українських військових за рахунок значної переваги в артилерії.

"Росіяни нищать квартал за кварталом. Декілька снарядів влучили в очисні споруди Сєвєродонецька, тричі обстріляна територія "Азоту", де ще залишаються люди у бомбосховищах", – зазначив Сергій Гайдай.