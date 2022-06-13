У Лисичанську за добу загинули троє цивільних, в тому числі 6-річний хлопчик
За 12 червня в Лисичанську загинули троє місцевих жителів – чоловік і жінка, а також 6-річна дитина. Поранено одну особу
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Сьогодні вночі там згорів торговельний комплекс, а ще пошкоджено чотири будинки, споруди місцевої шахти. 11 будинків росіяни зруйнували у Врубівці, чотири – в Золотому, у Гірському – два будинки та дитячий садок.
Наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте", – написав Гайдай.
Щодо ситуації в Сєверодонецьку, то голова ОВА повідомив, що росіяни продовжують штурмувати місто та дещо відтіснили українських військових за рахунок значної переваги в артилерії.
"Росіяни нищать квартал за кварталом. Декілька снарядів влучили в очисні споруди Сєвєродонецька, тричі обстріляна територія "Азоту", де ще залишаються люди у бомбосховищах", – зазначив Сергій Гайдай.
- Нагадаємо, 12 червня на Луганщині рашисти продовжували обстрілювати "Азот" і "Склопластик".
- 7 червня Росія обстріляла в Лисичанську ринок, гірничий коледж та школу.
- 6 червня Лисичанськ відвідав Володимир Зеленський.
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