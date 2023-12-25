У МОЗ відновили послугу отримання е-рецепта по СМС

Про це повідомила пресслужба МОЗ у Facebook.

"Надсилання СМС-повідомлень для відпуску е-рецептів відновлено. Пацієнти, як і раніше, зможуть отримати необхідні рецептурні ліки, вказавши номер рецепта та код його погашення - ця інформація надходить їм на телефон", - йдеться у повідомленні.

Абоненти знову можуть отримувати СМС-повідомлення - від 26 грудня надсилання СМС для е-рецептів буде здійснюватися у звичному режимі.

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"Для погашення е-рецептів, створених у період з 15.12.2023 по 25.12.2023 включно, пацієнт може використати код, зазначений в інформаційній довідці до рецепта. Додаткові дії від медичних працівників не потрібні", - підсумували в МОЗ.

Хакерська атака на "Київстар": що відомо

Уранці 12 грудня через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок та інтернет. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку.

У Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператор мобільного зв'язку "Київстар".

Пізніше відповідальність за кібератаку на Kyivstar взяли на себе російські хакери з групи "Солнцепек". За словами Головного управління розвідки Міноборони України, російська кібератака була спрямована проти цивільних і не мала впливу на Сили оборони.

Вже 13 грудня у користувачів Kyivstar почав з'являтися мобільний зв'язок. Заступник голови НБУ Олексій Шабан закликав банки розглянути можливість використання резервних каналів зв'язку, оскільки збій роботи оператора призвів до проблем із POS-терміналами торговельних мереж.

15 грудня у "Київстарі" відновили мобільний зв'язок та роботу LTE у деяких регіонах, а пізніше мобільний інтернет став доступний на всій підконтрольній Україні території.

Пізніше, 18 грудня, мобільний оператор відновив послугу SMS для своїх абонентів. На час ліквідації наслідків хакерської атаки компанія зробила безкоштовним доступ до "Київстар ТБ" для усіх користувачів.

Український оператор "Київстар" 21 грудня відновив усі сервіси, які постраждали через хакерську атаку. Компанія скасовує наступну плату за тариф для користувачів