У Німеччині вже модернізували частину БМП Marder для ЗСУ та чекають на рішення Шольца, - Bild am Sonntag
Гендиректор концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що частину з обіцяних Україні БМП Marder вже модернізовано
Про це повідомляє Bild am Sonntag.
"Ми займаємося ремонтом 100 бронетранспортерів Marder, перші машини вже готові. Ми перевіряємо всі компоненти, щоб машина могла надійно рухатися і стріляти", – сказав Паппергер.
Він додав, що рішення, коли й куди передадуть БМП має вирішити німецький уряд на чолі з канцлером Олафом Шольцом.
За інформацією видання, існує ймовірність, що Німеччина передасть Marder Греції, яка натомість відправить до України старі БМП-1 радянського виробництва.
Паппергер додав, що на підприємствах Rheinmetall також триває модернізація 88 танків Leopard 1 і декількох Leopard 2.
- 23 квітня дочірнє підприємство німецького оборонного концерну Rheinmetall звернулося до федерального уряду Німеччини за дозволом на постачання Україні 100 бойових машин піхоти Marder.
- 6 червня Афіни висловили готовність передати Україні близько 100 БМП-1, коли отримає від ФРН бронетранспортери Marder.
- 12 червня Spiegel повідомив, що ФРН заборонила Іспанії продавати Україні 40 старих танків Leopard 2A4 власного виробництва.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 34.94
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе