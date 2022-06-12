Про це повідомляє Bild am Sonntag.

"Ми займаємося ремонтом 100 бронетранспортерів Marder, перші машини вже готові. Ми перевіряємо всі компоненти, щоб машина могла надійно рухатися і стріляти", – сказав Паппергер.

Він додав, що рішення, коли й куди передадуть БМП має вирішити німецький уряд на чолі з канцлером Олафом Шольцом.

За інформацією видання, існує ймовірність, що Німеччина передасть Marder Греції, яка натомість відправить до України старі БМП-1 радянського виробництва.

Паппергер додав, що на підприємствах Rheinmetall також триває модернізація 88 танків Leopard 1 і декількох Leopard 2.

23 квітня дочірнє підприємство німецького оборонного концерну Rheinmetall звернулося до федерального уряду Німеччини за дозволом на постачання Україні 100 бойових машин піхоти Marder.

6 червня Афіни висловили готовність передати Україні близько 100 БМП-1, коли отримає від ФРН бронетранспортери Marder.

12 червня Spiegel повідомив, що ФРН заборонила Іспанії продавати Україні 40 старих танків Leopard 2A4 власного виробництва.

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