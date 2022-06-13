У німецькому уряді не підтвердили візиту Шольца в Київ з Макроном та Драгі 16 червня
13 червня стало відомо, що уряд Німеччини відмовився підтвердити візит канцлера Олафа Шольца у Київ з Макроном та Драгі
Про це повідомляють на сайті Reuters.
За інформацією видання, прессекретар німецького уряду відмовився підтвердити повідомлення ЗМІ про те, що канцлер Олаф Шольц поїде до Києва у четвер, 16 червня, з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі.
- Олаф Шольц, Емманюель Макрон та Маріо Драгі мають приїхати до Києва 16 червня. Очікується, що лідери Німеччини, Франції та Італії зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та засвідчать підтримку трьох найбільших європейських країн. Про це раніше повідомляли в La Stampa.
- За даними WSJ президент Франції, канцлер Німеччини та прем’єр-міністр Італії планують зустрітись із Зеленським 16 червня.
- 12 червня посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що очікує від візиту Олафа Шольца до Києва виконання обіцянок щодо постачання зброї.
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