Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву заступника міністра оборони Пентагону з питань політики Коліна Кала.

За його словами, Росія прагне домінувати в небі над країною, змушуючи Україну використовувати вкрай необхідні їй запаси.

При цьому Кал додав, що Штати віддані забезпеченню українців обладнанням, необхідним для підтримки їхньої оборони.

"Ми знаємо, що таке російська теорія перемоги, і ми прагнемо переконатися, що вона не спрацює, переконавшись, що українці отримають те, що їм потрібно, щоб зберегти свою протиповітряну оборону дієздатною", - додав він.

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