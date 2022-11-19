У Пентагоні попередили про намір Росії виснажити запаси української ППО
Росія намагається перевантажити та виснажити запаси української ППО. Тому країна-агресорка збільшила кількість власних ракетних ударів
Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву заступника міністра оборони Пентагону з питань політики Коліна Кала.
За його словами, Росія прагне домінувати в небі над країною, змушуючи Україну використовувати вкрай необхідні їй запаси.
При цьому Кал додав, що Штати віддані забезпеченню українців обладнанням, необхідним для підтримки їхньої оборони.
"Ми знаємо, що таке російська теорія перемоги, і ми прагнемо переконатися, що вона не спрацює, переконавшись, що українці отримають те, що їм потрібно, щоб зберегти свою протиповітряну оборону дієздатною", - додав він.
- 15 листопада ворог випустив по Україні понад 100 ракет, перевершивши атаку 10 жовтня. Росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
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