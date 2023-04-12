Про це на пресконференції сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

Остін вперше дізнався про витік секретних документів Пентагону вранці 6 квітня. Після цього він почав скликати щоденні наради з приводу "зливу" інформації.

"Документи, які оприлюднили, про що ми знали і знаємо, датуються 28 лютого - 1 березня. Я не знаю чи є ще якісь документи, але ми дізнаємось про це в ході розслідування. Ми будемо продовжувати розслідування, намагатимемся визначили повні масштаби збитків того, що відбулося", - наголосив міністр.

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Наразі американське міністерство юстиції веде кримінальне розслідування з приводу витоку секретних даних Пентагону.