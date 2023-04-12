У Пентагоні сказали, за які дати були "злиті" секретні документи США
Секретні документи Пентагону, які невідомі поширили у соціальних мережах, датуються 28 лютого - 1 березня
Про це на пресконференції сказав міністр оборони США Ллойд Остін.
Остін вперше дізнався про витік секретних документів Пентагону вранці 6 квітня. Після цього він почав скликати щоденні наради з приводу "зливу" інформації.
"Документи, які оприлюднили, про що ми знали і знаємо, датуються 28 лютого - 1 березня. Я не знаю чи є ще якісь документи, але ми дізнаємось про це в ході розслідування. Ми будемо продовжувати розслідування, намагатимемся визначили повні масштаби збитків того, що відбулося", - наголосив міністр.
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Наразі американське міністерство юстиції веде кримінальне розслідування з приводу витоку секретних даних Пентагону.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.
- Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
- Вже 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
- 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом "злитих" секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord.
- CNN же повідомило, що українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.
- Наразі у Пентагоні досі оцінюють масштаби витоку секретних документів, які також пов'язані з Україною. Радник офісу президента Михайло Подоляк своєю чергою зазначив, що документи не містили даних про контрнаступ ЗСУ.
- Деякі з цих документів не пройшли перевірку на оригінальність, у Білому домі їх назвали підробкою. А журналісти Associated Press дізналися, що людиною, яка опублікувала секретні документи Пентагону в Discord, може бути дитина.
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