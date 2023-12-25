У Повітряних силах пояснили, чому наразі не бачать сенсу в доставці F-16 в Україну

Про це речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат сказав "Радіо Свобода".

Він зазначив, що Нідерланди готові передати Україні літаки, але наразі такої потреби в ПС не бачать.

"Який сенс доставляти літаки сюди, щоби вони тут стояли під прицілом ворога? Треба дочекатися, щоб усе на 100% було готове: інфраструктура, льотчики, які зараз проходять навчання з інструкторами, а також інженерно-авіаційний склад", - сказав Ігнат.

"Інженери будуть не лише обслуговувати літаки, а й займатись озброєнням. Ми ж літак беремо, щоб воювати на ньому, а не щоб він стояв. Авіаційне озброєння потребує відповідних знань, для того, щоб налаштовувати й завдавати ним ударів", - додав речник.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки аби бити по території РФ.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, літатимуть у небі України до кінця березня 2024 року.

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їх кількість невідома.

15 вересня Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

Водночас ISW зазначив, що Україна, найімовірніше, отримає першу партію винищувачів F-16 до кінця 2023 року.