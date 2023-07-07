Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У РФ для підняття ставок залишилася тільки ЗАЕС, - Денисенко
Ексклюзив

У РФ для підняття ставок залишилася тільки ЗАЕС, - Денисенко

7 липня, 2023 п'ятниця
11:23
Війна з Росією Вадим Денисенко

У росіян не лишилося нічого для підняття ставок, окрім Запорізької АЕС, тому вони й надалі розгойдуватимуть ситуацію

Про це заявив виконавчий директор Українського інституту майбутнього, радник керівника УДА Вадим Денисенко в етері Еспресо.

За його словами, усі дії РФ на ЗАЕС є блефом і спробою переграти Кримську кризу - головний політичний комплекс Володимира Путіна, який вважає, що США перестали б бути великою державою, якби Микита Хрущов не повернув кораблі.

"Тому він і піднімає ставки із ЗАЕС. Те, що гостра загроза спала, - величезна перемога українських дипломатії й інфовійськ. Але з іншого боку, у Путіна не залишається інших речей для підняття ставок, тому "гойдалки" зі станцією повторюватимуться", - наголосив Вадим Денисенко.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Після чого в чотирьох областях України провели масштабні навчання на випадок теракту на ЗАЕС.

30 червня ГУР повідомило, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал станції отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну. Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що контрнаступ ЗСУ та процес повернення Україною контролю над ЗАЕС триватиме навіть попри ядерний шантаж росіян.

2 липня мер тимчасово окупованого Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що частина працівників Росатому та колаборантів, що підписали з компанією контракт, виїхала із ЗАЕС.

Уночі, 4 липня, Запорізька АЕС втратила живлення з основної лінії електропередачі, станцію підключили на єдину доступну резервну лінію. А згодом ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку окупантами провокації на ЗАЕС - на крівлі 3 та 4 енергоблоків росіяни розмістили підозрілі пристрої, схожі на вибухові.

5 липня під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ було виголошено заяву Європейського Союзу, у якій ішлося про те, що Росія має негайно припинити дії, які становлять загрозу безпеці ядерних об'єктів та вивести війська з України.

Водночас начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов 6 липня заявив, що загроза теракту на Запорізькій АЕС зменшується. Однак, президент НАЕК "Енергоатом" згодом повідомив, що на Запорізькій АЕС нині перебувають близько 700 росіян. Станцію заміновано, а на дахах енергоблоків розміщено кулеметні гнізда. Також в Енергоатомі повідомили, що окупанти допускають до роботи на Запорізькій АЕС спеціалістів з РФ, які зовсім не мають необхідних знань та навичок для керування станцією.

США закликали РФ негайно вивести свої війська із ЗАЕС і повернути її під контроль України, оскільки занепокоєнні повідомленнями про мінування Росією станції та плани проведення операції "під чужим прапором".

Новини
Україна
Росія
Запоріжжя
Крим
Володимир Путін
Запорізька область
Запорізька АЕС
США
Військові новини
ядерна небезпека
Читайте також:
пшениця зерно
6 липня, 2023 четвер
"Чорне зерно": в Україні розслідують діяльність сотень компаній, які продавали продукцію на мільйони євро в ЄС
6 липня, 2023 четвер
На ЗАЕС нині перебувають близько 700 росіян, на дахах енергоблоків розміщено кулеметні гнізда, – Енергоатом
Сергій Лавров
7 липня, 2023 п'ятниця
NBC: Лавров провів з експосадовцями США таємні переговори про умови припинення війни в Україні. У Держдепі відреагували
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.67
    Купівля 36.67
    Продаж 37.41
  • EUR
    Купівля 40.21
    Продаж 41.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
7 липня
12:36
Оновлено
Чехія передасть Україні ударні вертольоти й великокаліберні боєприпаси
12:35
В Укренерго заявили про рекордне споживання електроенергії 6 липня
12:29
вибух росія
У Самарській області РФ стався вибух на заводі: є загиблі
12:26
Телескоп Вебба виявив найвіддаленішу активну надмасивну чорну діру
Телескоп Вебба виявив найвіддаленішу активну надмасивну чорну діру
12:22
медичний канабіс
МОЗ підтримує легалізацію медичного канабісу в Україні, – Кузін
12:16
Литва, заходи контролю на кордоні
Литва запровадила заходи контролю на кордоні перед самітом НАТО
12:09
Рафаель Маріано Гроссі
Місія МАГАТЕ оглянула охолоджувальні ставки та ще кілька об'єктів на ЗАЕС, не бачимо жодних ознак вибухівки, - Гроссі
12:07
Київавтодор
Працівнику Київавтодору повідомили про підозру у завданні збитків у майже 2 млн грн
12:03
Огляд
світ, міжнародний огляд
Байден погодив надання касетних боєприпасів Україні, Зеленський говоритиме про зернову угоду з Ердоганом. Акценти світових ЗМІ 7 липня
12:00
OPINION
Мирослав Гай
Ще раз про англійську у кіно
11:57
школа
На Харківщині повернуться до очного навчання в освітніх закладах, де є укриття
11:49
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 липня: євро здорожчав
11:49
Ілюстративне фото
ЗСУ роблять неможливе, але диво української стійкості потребує більшого озброєння, – Данілов
11:40
Оновлено
вітер
Наслідки негоди в Україні: без світла залишилися 710 населених пунктів
11:40
Потяг
Укрзалізниця видовжила маршрут з Херсона до Києва
11:32
алкоголь, отруення
На Одещині від отруєння сурогатним алкоголем померли 4 людини, 7 постраждали: поліція затримала реалізаторку
11:30
Tesla
Tesla почала звільняти працівників з виробництва акумуляторів на заводі в Шанхаї
11:28
крилата ракта "Калібр"
"Ворог поводиться нервово": Гуменюк розповіла про ситуацію з ракетоносіями РФ у Чорному морі
11:09
Затримання агента ФСБ
Влаштувався до оборонного заводу й збирав інформацію про ремонт військової техніки: на Кіровоградщині затримали агента ФСБ
10:56
Впродовж червня українці придбали найбільшу за останні 10 місяців кількість вживаних легковиків
10:55
Київська прем’єра "Міста та їхні герої"
Про трансформацію українців у героїв: у Києві презентували фільм, який покажуть у Парижі та Берліні
10:48
Київська ГЕС
"Алгоритм дій повністю відпрацьовано": в поліції розповіли про заходи безпеки для Київської ГЕС
10:47
Доступні ліки
Програму "Доступні ліки" розширять до осені: у список потраплять препарати для знеболення і тест-смужки для інсулінозалежних
10:43
Череватий: Сили оборони просунулися більш ніж на кілометр у напрямку Бахмута
10:32
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
Ізраїльська армія уперше застосувала дрони-камікадзе "Маоз" вітчизняного виробництва
10:32
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Один касетний боєприпас заміняє 10–15 звичайних, - Згурець
10:26
ракета
РФ щомісяця випускає по Україні в середньому сто ракет, – Ігнат
10:25
РФ створила нове угрупування флоту в Азовському морі: розвідка Британії назвала мету
10:19
Рада ЄС та Європарламент домовилися збільшити виробництва ракет і боєприпасів
10:07
OPINION
Антін Мухарський
Росіянином бути легко. Не будь, як росіянин
10:06
Унікальна тисяча рамок Бенксі зі штемпелем: Укрпошта оголосила аукціон
10:03
Новини компаній
Група Ferrexpo збільшила виробництво окатків на 18% у ІІ кварталі 2023 року 
09:53
Pepsi
PepsiCo, Mars та Mondelez отримали рекордний прибуток у Росії торік
09:50
війна Україна
Україна подала запит на приєднання до Транстихоокеанського партнерства
09:47
Нідерланди
Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу
09:45
Оновлено
Атака дронів по Дніпропетровщині
Ворог атакував Дніпропетровщину та Миколаївщину "шахедами", двоє загиблих. Нічна атака по Україні
09:23
Олександр Лукашенко
ISW: Лукашенко дистанціюється від угоди, укладеної між Кремлем і Пригожиним
08:59
Китай заборонив імпорт продуктів з десяти регіонів Японії: у чому причина
08:41
Львів, ракетний удар
"Це порушення Конвенції про всесвітню спадщину": у ЮНЕСКО засудили ракетну атаку по Львову 6 липня
08:38
втрати ворога
За добу Росія втратила в Україні 510 солдатів, 2 танки та 7 крилатих ракет, - Генштаб ЗСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV