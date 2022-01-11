У РФ назвали заплановану дату виведення сил ОДКБ із Казахстану

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на командування сил ОДКБ.

Як передає видання, шість рейсів для вивезення "миротворців" з Казахстану до РФ заплановані на 12 січня.

Командувач сил ОДКБ Андрій Сердюков сказав, що зараз із Міноборони Казахстану розробляється план з передачі об'єктів, що охороняють "миротворці".



Водночас, за добу сили ОДКБ взяли під охорону ще п'ять соціально важливих об'єктів.



У виданні зазначають, що за планом повернення в пункти постійної дислокації "миротворців" з технікою та літаками воєнно-транспортної авіації відбудеться після передачі з-під охорони об'єктів правоохоронцям Казахстану.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb