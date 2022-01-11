У РФ назвали заплановану дату виведення сил ОДКБ із Казахстану
"Миротворці" ОДКБ з технікою та авіацією готуються до повернення в пункти постійної дислокації в РФ, перші авіарейси заплановані на середу 12 січня
Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на командування сил ОДКБ.
Як передає видання, шість рейсів для вивезення "миротворців" з Казахстану до РФ заплановані на 12 січня.
Командувач сил ОДКБ Андрій Сердюков сказав, що зараз із Міноборони Казахстану розробляється план з передачі об'єктів, що охороняють "миротворці".
Водночас, за добу сили ОДКБ взяли під охорону ще п'ять соціально важливих об'єктів.
У виданні зазначають, що за планом повернення в пункти постійної дислокації "миротворців" з технікою та літаками воєнно-транспортної авіації відбудеться після передачі з-під охорони об'єктів правоохоронцям Казахстану.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі. На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
- 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
- Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
- Уряд Казахстану на 180 днів запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ.
- У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомоги у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу".
- Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".
- 10 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану повідомило про затримання 7939 людей.
- 11 січня президент Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ та виведення із країни "миротворців" з 13 січня. Міністр оброни РФ Шойгу заявив, що колективні миротворчі сили ОДКБ завершать свою місію в Казахстані після повної стабілізації ситуації у цій державі.
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