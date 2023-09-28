У США почалась мовна підготовка майбутніх пілотів F-16
У США почалась підготовка українських пілотів для освоєння винищувачів F-16 - наразі певна кількість бійців проходить мовні курси
Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх на пресконференції, передає РБК-Україна.
Вона розповіла, що курси англійської мови проходять в штаті Техас. Кількість пілотів не розголошується.
"Тривалість курсів залежатиме від кваліфікації та рівня знань українських пілотів", - зазначила Сінгх.
Речниця додала, що після закінчення курсів українські пілоти розпочнуть спеціалізовані навчання на F-16 в штаті Аризона.
Винищувачі F-16 для України: що відомо
21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.
У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.
15 вересня Бельгія приєдналася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16
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