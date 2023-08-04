Про це заявив під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку голова Міжнародного комітету порятунку (МКП) Девід Мілібенд, передає Укрінформ.

"Сьогодні ми звертаємося із закликом допомогти 375 тисячам людей, які потрапили в умови голоду наприкінці минулого року, і ще 35 мільйонам, які перебувають на межі цієї ситуації", - наголосив він.

Мілібенд зазначив, чи не найбільше в такій ситуації страждають діти в охоплених голодом регіонах, адже статистика свідчить, що близько 80% малюків не доїдають сьогодні у світі, не отримують жодного лікування й допомоги.

Згідно з аналітичними даними, конфлікти є основним чинником дефіциту продовольства наразі, бо впливають на посівні роботи, на постачання продовольства, підвищення цін на їжу.

Тож Мілібенд закликав міжнародну спільноту ефективно реагувати на виклики, пов’язані з голодом, запроваджувати колективні ініціативи та підвищити фінансування Всесвітньої продовольчої програми.

Українське продовольство для світу: що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі.

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії.

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України.

21 липня Реджеп Тайїп Ердоган розповів хоче обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним продовження зернової угоди та висловив переконання, що вона знову запрацює.

24 липня Дмитро Кулеба заявив, що державам Африки та Азії слід прийняти спільну відповідь на продовольчий тероризм, який вчиняє Росія, атакуючи українську портову інфраструктуру та склади із зерном.

25 липня Головне управління розвідки оприлюднило доповідь керівництву РФ, де вказані технології, які використовували росіяни для перешкоджання експорту українського зерна, що свідчить про цілеспрямований зрив "зернової угоди".

Наступного дня міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія розмістила сучасний корвет "Сергій Котів" у південній частині Чорного моря для перехоплення торгових суден у морі. Він патрулює маршрут перевезення між Босфором та Одесою.

Пізніше стало відомо, що РФ готує авіацію та кораблі для блокування районів Чорного моря, виявлення та знищення кораблів.

А Володимир Путін повідомив, що РФ після одностороннього виходу із Чорноморської зернової ініціативи готова замінити українське зерно та розпочати безплатно постачати своє в країни Африки.

30 липня Папа Римський Франциск під час недільної молитви "Ангел Господній" у Ватикані звернувся із закликом до російської сторони відновити дію Чорноморської зернової угоди, яка дозволяла Україні безпечно транспортувати зерно. Згодом президент Володимир Зеленський сказав, що вважає важливим заклик Папи Римського до Росії.

У неділю, 30 липня, попри завершення "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли в Чорному морі і стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Своєю чергою стало відомо, що країни Південної Африки намагаються переконати Росію повернутися до переговорів щодо угоди про безпечний експорт зерна з портів Чорного моря, від якої вона відмовилася минулого місяця.

2 серпня США заявили, що мають інформацію, наче Росія зацікавлена у відновленні переговорів щодо угоди, яка забезпечувала безпечний чорноморський експорт зерна. Також у Ердогана повідомили про домовленість із Путіним щодо візиту до Туреччини, де зокрема буде обговорюватись продовження "зернової угоди".

Натомість головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель сказав, Росія використовує зерно як зброю для створення нових залежностей у світі.