Про це він заявив у етері Еспресо.

"Ми критикуємо взагалі підхід до того, що називається "культурною політикою" в Україні, тому що при цій владі нічого хорошого ми не бачили. Ми весь час у Верховній Раді захищаємо українську мову, культуру, книгу, ініціюємо закони в цій сфері. Очевидно ми думаємо, що в цієї влади немає жодного бачення того, як має розвиватися гуманітарна сфера", - зазначив Микола Княжицький.

Княжицький додав, що російська церква по всій території України досі працює, жодних змін тут немає, крім того, що робить СБУ. Також він наголосив, що якісні українські фільми, які перемагали на міжнародних фестивалях, державним коштом не знімаються, натомість знімаються "дешеві серіали імені Поворознюка".

"Очевидно, все це має до культури досить опосередковане відношення. Також міністерство відповідає за цензуру, яка є в нашому етері, Єдиний телемарафон повністю цензурується", - сказав нардеп.

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Княжицький зазначив, що для нього весь чинний Кабінет міністрів і та влада є дуже далекі від демократії, і якби не війна, то "цієї влади давно б вже не було".

"Оскільки війна, то всі ми об'єднані, бо ворог хоче знищити цю владу і захист від ворога - це те, що ми вважаємо за потрібне. Саме тому так обурило багатьох виділення коштів на ці серіали про Поворознюка замість того, що виділити їх на українську армію", - додав він.

Що відомо про звільнення Ткаченка з посади голови Мінкульту

Олександра Ткаченка призначили міністром культури та інформаційної політики України 4 червня 2020 року.

Міністр вже подавав у відставку в листопаді 2021 року. Причиною відставки він називав рішення Кабміну щодо виокремлення Держкіно зі складу МКІП та бюджет на культуру у 2022 році. Згодом Олександр Ткаченко зазначив, що не передумав іти у відставку.

2 вересня 2022 року міністр культури та інформаційної політики розкритикував вимогу Національної спілки письменників закрити музей російського письменника Булгакова в українській столиці.

Згодом на сайті Офісу президента з'явилася петиція про звільнення Олександра Ткаченка з посади міністра культури України у зв'язку з неналежним виконанням своїх посадових обов'язків. Станом на 2 червня 2023 року вона набрала необхідних 25 тисяч голосів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 20 червня сказав, що немає достатньо підстав для того, аби він ініціював звільнення з посади міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка.

23 червня активісти знову вимагали відставки Ткаченка. Вони з'явилися з плакатами під час дискусії на Книжковому Арсеналі у Києві. Активісти були незадоволені тим, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль не погодився з петицією про звільнення Ткаченка з посади, бо не бачить достатньо підстав для цього.

20 липня в інтерв’ю "Радіо Свобода" Ткаченко заявив, що не має наміру йти з посади. У цьому ж інтерв’ю він сказав, що вважає доречним витратити під час війни понад 500 мільйонів гривень на завершення будівництва Національного музею Голодомору.

Ввечері того ж дня президент України Володимир Зеленський доручив голові уряду Денису Шмигалю знайти заміну міністра культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку.

Одразу після звернення Зеленського Олександр Ткаченко подав прем’єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни.

До Верховної Ради надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики України. Її розглянуть на найближчому засіданні.