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Україна готова до компромісів заради членства в ЄС, - Данілов

10 листопада, 2023 п'ятниця
22:05
Суспільство Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова до компромісів заради того, щоб стати членом Європейського Союзу

Про це Олексій Данілов заявив в етері Українського радіо, пише Укрінформ.

Данілов, зокрема, відреагував на заяву Віктора Орбана про блокування Угорщиною початку перемовин про вступ України до ЄС, доки не будуть виконані угорські вимоги - щодо мови та освіти.

"Що стосується заяви Орбана, то ви чули заяву нашого віцепрем’єр-міністра Стефанішиної, яка безпосередньо переймається цим питанням. Ми готові йти на певні компроміси в цьому питанні для того, щоб досягнути великої мети й бути членами ЄС. Складного там нічого немає, і я не думаю, що для нас це буде важко. Відповідні нормативно-правові акти вже підготовлені. Більше того, думаю, вони обов’язково будуть прийняті для того, щоб Угорщина не спекулювала на тих чи інших речах", - сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

За словами Данілова, у разі виконання Україною в короткий термін вимог ЄС, європейська спільнота не буде проти нашого вступу.

"Має бути демократична вільна країна, де поважається людина, її права, закони, норми і правила, які є для всіх однаковими. Тоді ми критерії, які є в ЄС, дуже швидко виконаємо на 100%", - сказав Данілов.

Скільки часу Україні буде потрібно для вступу до ЄС, на думку Олексія Данілова, залежить тільки від нас.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

7 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив: важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. 

Також віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина розповіла, що Київ домовляється про вступ в ЄС з Угорщиною та Румунією, які висловлюють застереження щодо прав своїх етнічних меншин у нашій країні.

26 жовтня Стефанішина висловила впевненість, що Україні в грудні вдасться вийти на хороше політичне рішення щодо вступу до ЄС.

28 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Євросоюзу, закликаючи до єдності в рішенні про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз.

31 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна почне переговори про вступ до ЄС цього року, якщо не буде форс-мажорів.

4 листопада Зеленський заявив, що Україна не просить "поблажок" на шляху до членства в Європейському Союзі.

Напередодні редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Юзвяк повідомив, що Європейський Союз, ймовірно, підтримає початок переговорів про вступ для України та Молдови й надасть Грузії статус кандидата на членство, але "з певними умовами".

Станом на початок листопада Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

У вівторок, 8 листопада, Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому зафіксувала прогрес України та рекомендує розпочати процес перемовин про вступ нашої країни до ЄС.

Світ
Україна
ЄС
РНБО
Вступ в ЄС
Угорщина
Віктор Орбан
Олексій Данілов
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