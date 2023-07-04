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Україна не отримає винищувачі F-16 до завершення контрнаступу, - голова військового комітету НАТО

4 липня, 2023 вiвторок
10:45
Світ F-16

Сили оборони України не отримають сучасні західні винищувачі F-16 до завершення контрнаступу ЗСУ проти Росії

Про це повідомив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, пише LBC.

Посадовець зазначив, що надання Україні винищувачів "не буде вирішено в короткостроковій перспективі".

"Дискусія щодо винищувачів є важливою, але вона не буде вирішена в короткостроковій перспективі для цього контрнаступу. Навчання пілотів, навчання техніків, забезпечення організації матеріально-технічного забезпечення, яка може фактично підтримувати ці літаки, не будуть доступні до початку контрнаступу", - заявив Бауер.

Адмірал закликав не пов’язувати дискусію щодо надання F-16 із контрнаступом ЗСУ.

"Ми не повинні змішувати ці дві дискусії - я вважаю важливим і зрозумілим, що Україна просить ці винищувачі, але ми не повинні змішувати це з дискусією про контрнаступ зараз", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Україна може виграти війну проти Росії без винищувачів, Бауер додав: "Я думаю, що Україна має перевагу, тому що у неї є західні системи озброєння, вона має кращу підготовку і, що дуже важливо, набагато вищий моральний дух і мотивацію".

Винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди й увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща. 

Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.

15 червня за результатами зустрічі "Рамштайн" Столтенберг повідомив, що навчання українців на F-16 вже почалися. Очільник Пентагону Ллойд Остін відзначив енергійне просування у цьому, а речник ПС ЗСУ сказав, що хочеться якнайшвидшого результату, але "процес розтягнутий".

Цього ж дня стало відомо, що Данія та Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів цього літа і створять тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО.

Міністр оборони України Резніков за підсумками "Рамштайну" висловив впевненість, що в нас буде "пташина коаліція". Також він запевнив, що пілоти ПС ЗСУ можуть освоїти західні винищувачі F-16 швидше, ніж очікують країни-союзники України, і чотиримісячний термін виглядає реалістичним, для техніків потрібно більше часу.

Напередодні повідомлялось, що за інформацією джерела Politico, коаліція західних країн розглядає Румунію як місце для навчання українських пілотів на F-16.

22 червня Сполучені Штати Америки отримали запит від Данії щодо підготовки українських пілотів для застосування винищувачів F-16.

Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен 26 червня повідомив про початок навчань пілотів з України на західних винищувачах F-16

Зеленський 1 липня заявив, що поки що не визначено графіку навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16, дехто з іноземних партнерів зволікає.

ЗСУ
Війна з Росією
НАТО
F-16
допомога Україні
Світ про Україну
Контрнаступ ЗСУ
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