Про це написав у телеграмі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Історичний день для України. Усі 27 країн-членів Європейського Союзу підтримали надання нашій державі статусу кандидата на вступ у ЄС. Українці своїм героїзмом та відданістю демократичним цінностям однозначно заслужили бути в колі великої європейської родини.



Україна подолала довгий шлях трансформації в європейську країну з вільною ринковою економікою, розвиненою демократією та повагою до прав і свобод людини. Отримання статусу кандидата засвідчує успішність впровадження реформ та значний прогрес у наближенні до європейських стандартів. Ми вже розпочали інтеграцію у внутрішній ринок ЄС. Маємо підписані авіаційний та енергетичний "безвіз", близькі до укладення митного, промислового та цифрового", - наголосив Шмигаль.



Прем’єр-міністр додав, що статус кандидата є важливим для нашого народу.



"Наше спільне майбутнє — це Європейський Союз, а процес вступу до ЄС стане невіддільною частиною шляху відновлення нашої країни. Крім того, це відкриває Україні ширший доступ до програм та фондів ЄС, а також до залучення нових інвестицій, оскільки бізнес тепер розглядатиме Україну як потенційного члена Євросоюзу та перспективний майданчик для стартапів.



Подальший вступ нашої країни в ЄС дасть переваги для всіх сторін. Україна може гарантувати європейську продовольчу безпеку, сприяти пришвидшенню "зеленого" переходу та зменшенню енергетичної залежності від Росії, зробити вагомий внесок в економічний розвиток та цифровізацію Європи", - написав прем’єр-міністр.



Також Шмигаль подякував Європейській раді та закликав і надалі підтримувати Україну.

Президент України подякував героям – кожному й кожній, хто зі зброєю в руках захищає незалежність України та свободу Європи.

Голова Європейської ради Шарль Мішель сказав, що статус кандидата на вступ до ЄС надали авансом і Україні необхідно провести реформи у різних сферах. Жозеп Боррель підтримав Україну.

Єврорада на саміті лідерів країн ЄС, що стартував 23 червня у Брюсселі, надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.

11 червня Єврокомісія прийняла рішення рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але зазначила, що при цьому висуне умови, пов'язані зі зміцненням судової реформи й антикорупційного законодавства. А 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Такі ж рекомендації було надано Молдові, натомість Грузії надали тільки "європейську перспективу".

20 червня глава МЗС Польщі Збігнев Рау заявив, що вважає кандидатство України в ЄС "вирішеною справою".

22 червня Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі, що сподівається на позитивне рішення щодо кандидатства України в ЄС.

23 червня, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі, голова Євроради Шарль Мішель назвав очікуване рішення "геополітичним вибором" і висловив упевненість у тому, що Україна отримає статус кандидата на вступ до ЄС

23 червня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав глав держав і урядів ЄС, які проводять відповідні саміти сьогодні і завтра, "невідкладно" надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата в ЄС. Рішення підтримали 529 учасників голосування.

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