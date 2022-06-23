Україна подолала довгий шлях трансформації - Шмигаль про надання нашій державі статусу кандидата в ЄС
Прем’єр-міністр наголосив, що українці вибороли можливість бути в Європейському союзі, а наша країна пройшла чималий шлях до перевтілення
Про це написав у телеграмі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Історичний день для України. Усі 27 країн-членів Європейського Союзу підтримали надання нашій державі статусу кандидата на вступ у ЄС. Українці своїм героїзмом та відданістю демократичним цінностям однозначно заслужили бути в колі великої європейської родини.
Україна подолала довгий шлях трансформації в європейську країну з вільною ринковою економікою, розвиненою демократією та повагою до прав і свобод людини. Отримання статусу кандидата засвідчує успішність впровадження реформ та значний прогрес у наближенні до європейських стандартів. Ми вже розпочали інтеграцію у внутрішній ринок ЄС. Маємо підписані авіаційний та енергетичний "безвіз", близькі до укладення митного, промислового та цифрового", - наголосив Шмигаль.
Прем’єр-міністр додав, що статус кандидата є важливим для нашого народу.
"Наше спільне майбутнє — це Європейський Союз, а процес вступу до ЄС стане невіддільною частиною шляху відновлення нашої країни. Крім того, це відкриває Україні ширший доступ до програм та фондів ЄС, а також до залучення нових інвестицій, оскільки бізнес тепер розглядатиме Україну як потенційного члена Євросоюзу та перспективний майданчик для стартапів.
Подальший вступ нашої країни в ЄС дасть переваги для всіх сторін. Україна може гарантувати європейську продовольчу безпеку, сприяти пришвидшенню "зеленого" переходу та зменшенню енергетичної залежності від Росії, зробити вагомий внесок в економічний розвиток та цифровізацію Європи", - написав прем’єр-міністр.
Також Шмигаль подякував Європейській раді та закликав і надалі підтримувати Україну.
- Президент України подякував героям – кожному й кожній, хто зі зброєю в руках захищає незалежність України та свободу Європи.
- Голова Європейської ради Шарль Мішель сказав, що статус кандидата на вступ до ЄС надали авансом і Україні необхідно провести реформи у різних сферах. Жозеп Боррель підтримав Україну.
- Єврорада на саміті лідерів країн ЄС, що стартував 23 червня у Брюсселі, надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.
- 11 червня Єврокомісія прийняла рішення рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але зазначила, що при цьому висуне умови, пов'язані зі зміцненням судової реформи й антикорупційного законодавства. А 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Такі ж рекомендації було надано Молдові, натомість Грузії надали тільки "європейську перспективу".
- 20 червня глава МЗС Польщі Збігнев Рау заявив, що вважає кандидатство України в ЄС "вирішеною справою".
- 22 червня Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі, що сподівається на позитивне рішення щодо кандидатства України в ЄС.
- 23 червня, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі, голова Євроради Шарль Мішель назвав очікуване рішення "геополітичним вибором" і висловив упевненість у тому, що Україна отримає статус кандидата на вступ до ЄС
- 23 червня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав глав держав і урядів ЄС, які проводять відповідні саміти сьогодні і завтра, "невідкладно" надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата в ЄС. Рішення підтримали 529 учасників голосування.
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