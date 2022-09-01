Про це інформує в фейсбуці 40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.

Великокнязівської бригади з окремим загоном спеціального призначення Східного територіального управління НГУ "Омега" та екіпажем ескадрильї БАК НГУ знищили дві російські самохідні артустановки разом з екіпажем.

У пресслужбі прокоментували відео з гумором:

"- пакет треба?

- так.

- вам великий чи маленький?

- два маленьких. Для САУ та його екіпажу".