Українські бійці показали, як знищили дві російські самохідні артустановки разом з екіпажем
Бригада Великого князя Вітовта разом з нацгвардійцями знищили самохідну артилерійську установку армії РФ разом з окупантами
Про це інформує в фейсбуці 40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
Великокнязівської бригади з окремим загоном спеціального призначення Східного територіального управління НГУ "Омега" та екіпажем ескадрильї БАК НГУ знищили дві російські самохідні артустановки разом з екіпажем.
У пресслужбі прокоментували відео з гумором:
"- пакет треба?
- так.
- вам великий чи маленький?
- два маленьких. Для САУ та його екіпажу".
Довідково. САУ 2С3 "Акація" - радянська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця. Розроблена на Уральський завод транспортного машинобудування. САУ розрахована на чотирьох членів екіпажу. Має ефективну дальність стрільби на 20 км.
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