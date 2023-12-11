Умєров "відверто поспілкувався" з міністром оборони Угорщини й запросив його до Києва
11 грудня міністр оборони України Рустем Умєров провів "відверту телефонну розмову" з угорським колегою Крістофом Шалай-Бобровницьким, якого запросив відвідати Київ
Про це повідомив Рустем Умєров у X (раніше twitter).
"Щойно мав відверту телефонну розмову з моїм угорським колегою Крістофом Шалай-Бобровницьким. Подякував Угорщині за підтримку України в розмінуванні та медичній сфері, сподіваючись на подальшу співпрацю. Також запросив міністра до Києва", - написав міністр.
Позиція Угорщини у війні РФ проти України
Представники угорської влади регулярно роблять заяви, які принижують українців та їхню боротьбу з окупантами. Так, у квітні очільник уряду Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "неіснуючою у фінансовому плані державою". Він сказав, що Україна виплачує пенсії та зарплати тільки завдяки коштам, які виділяє ЄС, зокрема й Угорщина.
У травні Орбан висловив переконання, що навряд чи хтось зможе перемогти Росію, а на початку червня закликав Україну до мирних переговорів, залякуючи її величезними втратами в разі контрнаступу. Також Угорщина заявила про підтримку так званого мирного плану Китаю щодо України.
Своєю чергою голова МЗС Угорщини Петер Сіярто закликав президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо завершення війни в Україні.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уважає за доцільне підтримувати "раціональні відносини з росіянами, особливо у сферах економіки та енергетики".
30 серпня Орбан заявив, що Україна за жодних умов не може перемогти Росію, тому пріоритетом має бути не незалежність країни, а життя людей. В українському МЗС відповіли, що не торгують суверенітетом.
Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто на засіданні ОБСЄ у Скоп’є закликав припинити постачання зброї Україні. Він поскаржився на потік біженців та інфляцію.
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