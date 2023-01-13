Про це інформує голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"У Херсоні російські загарбники вночі обстріляли базу, де припарковані комунальні автобуси", - пише очільник області.

Повідомляється, що рашисти пошкодили 16 автобусів, склади, будівлю для охорони, також внаслідок влучань російських снарядів понівечені легкові автомобілі та електромережі.

За попередньою інформацією, один з охоронців отримав поранення.

Станом на 10:43 на місці працюють медики, рятувальники та поліція, енергетики відновлюють електроживлення.