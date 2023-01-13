Уночі армія РФ атакувала базу з комунальним транспортом у Херсоні, є поранений, уламки пошкодили електромережі
У ніч на 13 січня російські війська відкрили вогонь по місту Херсон. Внаслідок обстрілів постраждав комунальний транспорт, уламки пошкодили електромережі, також є поранений
Про це інформує голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"У Херсоні російські загарбники вночі обстріляли базу, де припарковані комунальні автобуси", - пише очільник області.
Повідомляється, що рашисти пошкодили 16 автобусів, склади, будівлю для охорони, також внаслідок влучань російських снарядів понівечені легкові автомобілі та електромережі.
За попередньою інформацією, один з охоронців отримав поранення.
Станом на 10:43 на місці працюють медики, рятувальники та поліція, енергетики відновлюють електроживлення.
- 10 січня російські війська завдали удару по місту Херсон. Снаряд влучив у подвір'я п'ятиповерхівки, поранений місцевий житель.
- У вівторок, 10 січня, російські загарбники завдали 63 удари по території Херсонської області, унаслідок чого було пошкоджено дитячу лікарню, освітній заклад і житлові будинки.
- 11 січня російські окупанти гатили по місту Херсон. Зафіксовані влучання у пологовий будинок, який загорівся від ворожого снаряду. Постраждала працівниця медзакладу.
- Того ж дня російські окупанти ударили по об'єкту критичної інфраструктури у Микільському Херсонської області. Внаслідок цього було поранено трьох мирних жителів.
- Загалом за 11 січня російські військові 90 разів обстріляли територію Херсонщини з артилерії, реактивних систем, мінометів і танків.
- 12 січня російські військові 49 разів гатили по населених пунктах Херсонської області. Внаслідок цього загинув мирний житель, двоє отримали поранення.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.96
Купівля 39.96Продаж 40.63
-
EUR
Купівля 41.93Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе