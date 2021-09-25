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Головна Спорт УПЛ: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату України з футболу

УПЛ: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату України з футболу

25 вересня, 2021 субота
08:01
Спорт Олімпік - Зоря

У 9-му турі УПЛ "Шахтар" зіграє проти "Вереса", а "Динамо" поміряється силами з "Рухом"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Кияни у 8-му турі перемогли на своєму полі "Олександрію" - 1:0, набрали 22 очка та залишилися на першому місці. "Шахтар" розгромив "Маріуполь" 5:0 та відстає від динамівців на 3 пункти. 

У "Десни" та "Дніпра-1" по 16 балів. "Ворскла" з 15 очками - п'ята. 

Українська Прем'єр-ліга

9-й тур

24 вересня

"Колос" - "Ворскла" - 0:1

Гол: О. Тіль, 36

25 вересня

14:00 "Олександрія" - "Маріуполь". Трансляція - "Футбол 2"

17:00 "Шахтар" - "Верес". Трансляція - "Футбол 2"

19:30 "Рух" - "Динамо". Трансляція - "Футбол 1"

26 вересня

14:00 "Минай" - "Львів". Трансляція - "Футбол 1"

17:00 "Дніпро-1" - "Зоря". Трансляція - УНІАН

19:30 "Десна" - "Металіст 1925". Трансляція - "Футбол 1"

27 вересня

19:30 "Чорноморець" - "Інгулець". Трансляція - "Футбол 1"

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