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УПЛ: розклад матчів і трансляцій 8-го туру чемпіонату України з футболу

16 вересня, 2021 четвер
07:00
Спорт Динамо

У 8-му турі УПЛ "Динамо" зіграє проти "Олександрії", а "Шахтар" зустрінеться з "Маріуполем"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Динамо" у 7-му турі перемогло у Харкові "Металіст 1925" - 2:0. "Шахтар" у Києві з аналогічним рахунком розібрався з "Дніпром-1". 

Кияни набрали 19 очок та зберегли лідерство. "Шахтар" залишився на відстані у 3 очка від динамівців. 

Після заключного матчу 7-го туру "Верес" піднявся на 7-8 місце, яке ділить зі "Зорею". У команд по 11 очок. 

"Львів" йде останнім.

Чемпіонат України

8-й тур

17 вересня

19:30 "Десна" - "Рух". Трансляція - "Футбол 1"

18 вересня

14:00 "Інгулець" - "Колос". Трансляція - "Футбол 2"

17:00 "Маріуполь" - "Шахтар". Трансляція - "Футбол 2"

17:00 "Дніпро-1" - "Верес". Трансляція - УНІАН

19:30 "Динамо" - "Олександрія". Трансляція - "2+2"

19 вересня

17:00 "Ворскла" - "Минай". Трансляція - "Футбол 1"

19:30 "Зоря" - "Чорноморець". Трансляція - УНІАН

19:30 "Львів" - "Металіст 1925". Трансляція - "Футбол 1"

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