УПЛ: розклад матчів і трансляцій 8-го туру чемпіонату України з футболу
У 8-му турі УПЛ "Динамо" зіграє проти "Олександрії", а "Шахтар" зустрінеться з "Маріуполем"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Динамо" у 7-му турі перемогло у Харкові "Металіст 1925" - 2:0. "Шахтар" у Києві з аналогічним рахунком розібрався з "Дніпром-1".
Кияни набрали 19 очок та зберегли лідерство. "Шахтар" залишився на відстані у 3 очка від динамівців.
Після заключного матчу 7-го туру "Верес" піднявся на 7-8 місце, яке ділить зі "Зорею". У команд по 11 очок.
"Львів" йде останнім.
Чемпіонат України
8-й тур
17 вересня
19:30 "Десна" - "Рух". Трансляція - "Футбол 1"
18 вересня
14:00 "Інгулець" - "Колос". Трансляція - "Футбол 2"
17:00 "Маріуполь" - "Шахтар". Трансляція - "Футбол 2"
17:00 "Дніпро-1" - "Верес". Трансляція - УНІАН
19:30 "Динамо" - "Олександрія". Трансляція - "2+2"
19 вересня
17:00 "Ворскла" - "Минай". Трансляція - "Футбол 1"
19:30 "Зоря" - "Чорноморець". Трансляція - УНІАН
19:30 "Львів" - "Металіст 1925". Трансляція - "Футбол 1"
- Нагадаємо, 10 вересня у стартовому матчі 7-го туру УПЛ "Олександрія" перемогла "Інгулець".
- 11 вересня "Рух" та "Зоря" зіграли внічию у Львові.
- У суботу "Динамо" здолало у Харкові "Металіст 1925".
- Тим часом "Шахтар" переміг у Києві "Дніпро-1" та повернувся на другу позицію.
- 12 вересня "Минай" зіграв на своєму полі внічию 2:2 з "Чорноморцем".
- Також у неділю "Колос" вдома несподівано поступився "Маріуполю".
- В заключному матчі неділі "Ворскла" у Полтаві зіграла внічию 2:2 з "Десною".
- 13 вересня в останньому матчі 7-го туру УПЛ рівненський "Верес" переміг ПФК "Львів".
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