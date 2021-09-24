УПЛ: розклад матчів і трансляцій 9-го туру чемпіонату України з футболу
У 9-му турі УПЛ "Шахтар" зіграє проти "Вереса", а "Динамо" поміряється силами з "Рухом"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Кияни у 8-му турі перемогли на своєму полі "Олександрію" - 1:0, набрали 22 очка та залишилися на першому місці. "Шахтар" розгромив "Маріуполь" 5:0 та відстає від динамівців на 3 пункти.
У "Десни" та "Дніпра-1" по 16 балів. "Ворскла" з 15 очками - п'ята.
Українська Прем'єр-ліга
9-й тур
24 вересня
19:30 "Колос" - "Ворскла". Трансляція - "Футбол 1"
25 вересня
14:00 "Олександрія" - "Маріуполь". Трансляція - "Футбол 2"
17:00 "Шахтар" - "Верес". Трансляція - "Футбол 2"
19:30 "Рух" - "Динамо". Трансляція - "Футбол 1"
26 вересня
14:00 "Минай" - "Львів". Трансляція - "Футбол 1"
17:00 "Дніпро-1" - "Зоря". Трансляція - УНІАН
19:30 "Десна" - "Металіст 1925". Трансляція - "Футбол 1"
27 вересня
19:30 "Чорноморець" - "Інгулець". Трансляція - "Футбол 1"
- Нагадаємо, 17 вересня у 8-му турі УПЛ чернігівська "Десна" перемогла львівський "Рух" - 1:0.
- У першому матчі суботи "Колос" переграв у гостях "Інгулець".
- Також 18 вересня "Шахтар" розгромив "Маріуполь" та наздогнав "Динамо" в турнірній таблиці.
- Крім цього, "Дніпро-1" на своєму полі здолав "Верес".
- "Динамо" у компенсований час вирвало перемогу над "Олександрією".
- У неділю "Ворскла" у Полтаві переграла "Минай".
- Також 19 вересня "Зоря" перемогла у Запоріжжі "Чорноморець" з рахунком 3:0, а "Львів" на своєму полі зіграв у нульову нічию з "Металістом 1925" з Харкова.
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