УПЛ: розклад матчів і трансляцій 9-го туру чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Кияни у 8-му турі перемогли на своєму полі "Олександрію" - 1:0, набрали 22 очка та залишилися на першому місці. "Шахтар" розгромив "Маріуполь" 5:0 та відстає від динамівців на 3 пункти.

У "Десни" та "Дніпра-1" по 16 балів. "Ворскла" з 15 очками - п'ята.



Українська Прем'єр-ліга



9-й тур



24 вересня



19:30 "Колос" - "Ворскла". Трансляція - "Футбол 1"



25 вересня



14:00 "Олександрія" - "Маріуполь". Трансляція - "Футбол 2"



17:00 "Шахтар" - "Верес". Трансляція - "Футбол 2"



19:30 "Рух" - "Динамо". Трансляція - "Футбол 1"



26 вересня



14:00 "Минай" - "Львів". Трансляція - "Футбол 1"



17:00 "Дніпро-1" - "Зоря". Трансляція - УНІАН



19:30 "Десна" - "Металіст 1925". Трансляція - "Футбол 1"



27 вересня



19:30 "Чорноморець" - "Інгулець". Трансляція - "Футбол 1"

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