УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України після 7-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Динамо" у 7-му турі перемогло у Харкові "Металіст 1925" - 2:0. "Шахтар" у Києві з аналогічним рахунком розібрався з "Дніпром-1".



Кияни набрали 19 очок та зберегли лідерство. "Шахтар" залишився на відстані у 3 очка від динамівців.



Після заключного матчу 7-го туру "Верес" піднявся на 7-8 місце, яке ділить зі "Зорею". У команд по 11 очок.



"Львів" йде останнім.





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