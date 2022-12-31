Упродовж доби окупанти обстрілювали Чорнобаївку: під вогнем цивільна інфраструктура
Удень 30 грудня військові РФ гатили по Чорнобаївці, що на Херсонщині. Під ворожою атакою опинилися об'єкти цивільної інфраструктури
Про це поінформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграм.
Зазначається, що 30 грудня росіяни здійснили масовану атаку по Чорнобаївці, під обстрілами опинилися спортзал, котельня, дитсадок та будівля ЦНАПу.
"Для проведення оперативного ремонту пошкоджених приміщень оперативно надали комплекти будматеріалів", - написав голова ОВА.
За даними Ярослава Янушевича, люди не постраждали.
- Нагадаємо, Генеральний штаб звітував, що упродовж 30 грудня окупанти завдали 5 ракетних та 29 авіаційних ударів, також здійснили 80 обстрілів з РСЗВ.
- 30 грудня окупанти 31 раз атакували Херсон, уражено будинки й газопровід.
- Упродовж ночі й ранком 31 грудня тривали обстріли Донецької області, ворог ударив по Костянтинівці, у Лимані зруйновано відділ поліції.
- У ніч на 31 грудня війська РФ обстрілювали Дніпропетровщину: окупанти гатили з артилерії по Мирівській та Марганецькій громадах Нікопольського району.
- Росіяни у ніч проти 31 грудня завдали ракетного удару по військовому містечку в Чернігівській області.
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