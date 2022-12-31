Упродовж доби окупанти обстрілювали Чорнобаївку: під вогнем цивільна інфраструктура

Про це поінформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграм.

Зазначається, що 30 грудня росіяни здійснили масовану атаку по Чорнобаївці, під обстрілами опинилися спортзал, котельня, дитсадок та будівля ЦНАПу.

"Для проведення оперативного ремонту пошкоджених приміщень оперативно надали комплекти будматеріалів", - написав голова ОВА.

За даними Ярослава Янушевича, люди не постраждали.

Нагадаємо, Генеральний штаб звітував, що упродовж 30 грудня окупанти завдали 5 ракетних та 29 авіаційних ударів, також здійснили 80 обстрілів з РСЗВ.

30 грудня окупанти 31 раз атакували Херсон, уражено будинки й газопровід.

Упродовж ночі й ранком 31 грудня тривали обстріли Донецької області, ворог ударив по Костянтинівці, у Лимані зруйновано відділ поліції.

У ніч на 31 грудня війська РФ обстрілювали Дніпропетровщину: окупанти гатили з артилерії по Мирівській та Марганецькій громадах Нікопольського району.

Росіяни у ніч проти 31 грудня завдали ракетного удару по військовому містечку в Чернігівській області.

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