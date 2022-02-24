Усі заклади освіти України перевели на "дистанційку"

Про це йдеться у Telegram.



"В Україні введено воєнний стан. Прошу зберігати спокій та розсудливість. Всі заклади освіти здійснюють навчання у дистанційній формі. По можливості залишайтеся вдома", - йдеться у повідомленні.



Шкарлет закликав українців орієнтуватися на офіційні повідомлення державних органів влади України, Нацполіції, РНБО, Міноборони, місцевих органів влади та слідувати їхнім рекомендаціям.



"Ситуація контрольована! Кабінет Міністрів України працює у штатному режимі", - додав міністр.

