УЗ повідомила про затримку потягів через ворожу атаку по енергетичних об'єктах
Наразі знеструмлені ділянки залізниці через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури України
Про це передає пресслужба УЗ.
"У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури, маємо знеструмлені ділянки. Резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух", - йдеться в повідомленні.
Наразі із затримкою більше, ніж на 30 хвилин, рухається поїзд №81/82 Київ - Ужгород.
Також затримуються такі рейси швидкісних поїздів:
- №712 Київ - Краматорськ;
- №732 Київ - Дніпро.
Інші 80% поїздів, які зараз в дорозі, продовжують рухатись за графіком.
За затримками можна стежити тут.
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