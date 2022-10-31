Про це передає пресслужба УЗ.

"У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури, маємо знеструмлені ділянки. Резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух", - йдеться в повідомленні.

Наразі із затримкою більше, ніж на 30 хвилин, рухається поїзд №81/82 Київ - Ужгород.

Також затримуються такі рейси швидкісних поїздів:

№712 Київ - Краматорськ;

№732 Київ - Дніпро.

Інші 80% поїздів, які зараз в дорозі, продовжують рухатись за графіком.

За затримками можна стежити тут.

31 жовтня РФ вдарила по об’єктах критичної інфраструктури Києва: частина міста знеструмлена.

Також росіяни вдарили по Харкову: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

А ще окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури на Черкащині й завдали ракетних ударів по Запоріжжю, Вінниччині.

Сили протиповітряної оборони збили російські ракети над Львівською областю.

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