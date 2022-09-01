В армії США з'явиться офіс для наступальних кібер- та космічних дій
У 2023 році армія США створить офіс, який займатиметься наступальними кібер- та космічними операціями
Про це повідомляє Defense News.
Офіс, який вже назвали Program Manager Cyber and Space, входитиме до виконавчого офісу програми з розвідки, електронної боротьби та датчиків, який випробовує та використовує таке обладнання, як капсули радіоперешкод, біометричні інформаційні системи та засоби навігації на полі бою.
На цей офіс покладатимуть відповідальність за наступальні дії у кіберпросторі та базову інфраструктуру для кібермісій Пентагону.
"Це одна з речей, до якої ми рухаємося, – сказав заступник голови PEO IEW&S, генерал Ед Баркер. – Ми безперечно намагаємося перебудуватися на деякі з цих нових пріоритетів та областей".
Згідно з Національним інститутом стандартів та технологій, наступальні кібердії визначають як "операції в кіберпросторі, спрямовані на демонстрацію сили".
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