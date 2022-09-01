В армії США з'явиться офіс для наступальних кібер- та космічних дій

Про це повідомляє Defense News.

Офіс, який вже назвали Program Manager Cyber ​​and Space, входитиме до виконавчого офісу програми з розвідки, електронної боротьби та датчиків, який випробовує та використовує таке обладнання, як капсули радіоперешкод, біометричні інформаційні системи та засоби навігації на полі бою.

На цей офіс покладатимуть відповідальність за наступальні дії у кіберпросторі та базову інфраструктуру для кібермісій Пентагону.

"Це одна з речей, до якої ми рухаємося, – сказав заступник голови PEO IEW&S, генерал Ед Баркер. – Ми безперечно намагаємося перебудуватися на деякі з цих нових пріоритетів та областей".

Згідно з Національним інститутом стандартів та технологій, наступальні кібердії визначають як "операції в кіберпросторі, спрямовані на демонстрацію сили".

31 серпня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена незабаром оголосить про додаткову безпекову допомогу для України.

Того ж дня у Пентагоні повідомили, що Україна отримає від США дві системи NASAMS у 2024 році

25 серпня ЗМІ повідомили, що у США запропонують офіційну назву військовій місії в Україні. Пентагон діятиме за принципом місій в Іраку та Афганістані, які називалися відповідно операціями "Іракська свобода", "Незламна свобода" і "Страж свободи"

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