В Авдіївці ЗСУ знищують велику кількість окупантів, попри третю хвилю наступу РФ, - майор запасу НГУ Гетьман

Про це розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман в етері телеканалу Еспресо.

"Так, вони почали третю хвилю наступу. Якщо під час першої і другої хвилі були атаки по флангах, тобто через Сєверне, Первомайське, Веселе, Кам'янка. Зараз вони намагаються атакувати ще й "в лоб". Те, що ворог там робить такі м'ясні штурми, дозволяє нищити велику кількість живої сили ворога і техніку, - повідомив він.

За його словами, ймовірність оточення нашого гарнізону в Авдіївці є, але не дуже висока.

"Якщо керівництво побачить можливе реальне оточення, а не тільки вогневий контроль, то буде команда на відхід", - додав Гетьман.

За його словами, Авдіївка для росіян є важливою політичною складовою.

"Чи захопили росіяни вже коксохімічний завод? Розповідати вони можуть все що завгодно. Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш розповідав, що кількість росіян, які там атакують, просто зашкалює. Вони лізуть з усіх щілин. Окупанти почали використовувати важкі бомби, авіаційні удари і коксохімічний завод майже повністю зруйнований. Тому тримати оборону не так зручно як тоді, коли він був як фортеця, зараз це руїни", - зазначив майор запасу НГУ.

Кількість людей і техніки, яку росіяни туди залучають, поки що дає можливість ЗСУ тримати оборону, каже він.

"ЗСУ не відходять до Орлівки чи Бердичева, на вже підготовлені позиції, а тримають там оборону. Адже завдання будь-якої армії під час війни - нищити армію ворога", - резюмував Гетьман.