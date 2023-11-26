В Авдіївці ЗСУ знищують велику кількість окупантів, попри третю хвилю наступу РФ, - майор запасу НГУ Гетьман
Російські війська почали третю хвилю наступу на Авдіївку. Зараз м'ясні штурми ворога дозволяють ЗСУ нищити велику кількість живої сили і техніки РФ
Про це розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман в етері телеканалу Еспресо.
"Так, вони почали третю хвилю наступу. Якщо під час першої і другої хвилі були атаки по флангах, тобто через Сєверне, Первомайське, Веселе, Кам'янка. Зараз вони намагаються атакувати ще й "в лоб". Те, що ворог там робить такі м'ясні штурми, дозволяє нищити велику кількість живої сили ворога і техніку, - повідомив він.
За його словами, ймовірність оточення нашого гарнізону в Авдіївці є, але не дуже висока.
"Якщо керівництво побачить можливе реальне оточення, а не тільки вогневий контроль, то буде команда на відхід", - додав Гетьман.
За його словами, Авдіївка для росіян є важливою політичною складовою.
"Чи захопили росіяни вже коксохімічний завод? Розповідати вони можуть все що завгодно. Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш розповідав, що кількість росіян, які там атакують, просто зашкалює. Вони лізуть з усіх щілин. Окупанти почали використовувати важкі бомби, авіаційні удари і коксохімічний завод майже повністю зруйнований. Тому тримати оборону не так зручно як тоді, коли він був як фортеця, зараз це руїни", - зазначив майор запасу НГУ.
Кількість людей і техніки, яку росіяни туди залучають, поки що дає можливість ЗСУ тримати оборону, каже він.
"ЗСУ не відходять до Орлівки чи Бердичева, на вже підготовлені позиції, а тримають там оборону. Адже завдання будь-якої армії під час війни - нищити армію ворога", - резюмував Гетьман.
- Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш 22 листопада повідомив, що ЗСУ тримають лінію оборони в районі Авдіївки, жодних проривів нема.
- 23 листопада повідомили, що російська окупаційна армія не полишає спроб оточити Авдіївку. Так, ворог розпочав третю хвилю штурмових дій на Авдіївському напрямку.
- Офіцер "Легіону Свободи" майор МВС Максим Морозов зазначив, що ворог з усіх боків атакує Авдіївку та активно працює в напрямку промзони.
- 25 листопада командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський повідомив, що ворог зменшив кількість авіаударів на Авдіївському напрямку, попри велику активність піхоти.
- Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", зазначив, що Авдіївка для росіян перетворюється на Бермудський трикутник.
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