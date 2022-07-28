Про це у телеграм-каналі повідомив голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас.

"Цілком припускаю, що найважливішим завданням цьогорічної осінньої сесії парламенту стане інтеграція нових територій у правовий простір Російської Федерації", — стверджує Клішас.

Відзначимо, що у ході війни в Україні російська армія захопила приазовську частину Запорізької області та всю Херсонську область. В обох регіонах створили рублеву зону та сформували уряди з російських чиновників. Там організували мовлення російських телеканалів та радіостанцій та провели виключно російський інтернет та зв'язок.

Технічними питаннями анексії українських регіонів займається перший заступник глави адміністрації президента Сергій Кирієнко. Раніше стало відомо, що у Кремлі хочуть створити новий федеральний округ, до складу якого мають увійти анексовані регіони.

29 червня колаборант Кирило Стремоусов, призначений Росією "заступником голови" окупаційної адміністрації Херсонщини заявив, що в області розпочали підготовку до "референдуму" про приєднання до РФ. Про те, що РФ не досягла головної мети – окупації України, тому готується до проведення "референдумів" на захоплених територіях, повідомляла 13 липня українська розвідка. А 21 липня видання Bloomberg зазначало, що Росія планує анексувати окуповані території України в середині вересня.

24 липня в етері Еспресо Соболевський зазначав, що українці, які мають досвід проведення виборів у Херсонській області, уникають співпраці з росіянами, які готують псевдореферендум з приєднання тимчасово окупованих територій до РФ. Про те, що окупанти почали підготовку до псевдореферендуму в Маріуполі, заявляв 26 липня в ефірі Еспресо радник мера Петро Андрющенко. Того самого дня СБУ також поінформувала, що розкрила плани Росії щодо псевдореферендуму з приєднання окупованих регіонів України.

Генерал-майор СБУ Віктор Ягун в етері Еспресо висловив переконання, що росіяни можуть оголосити про проведення так званого референдуму в будь-який момент, зробити кілька відео з виборчих дільниць та оголосити про входження Херсонської області в склад РФ.

Депутат облради Юрій Соболевський заявив, що ніякого референдуму на Херсонщині насправді не буде, там шалений рух спротиву

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