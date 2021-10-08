Вдарив би цю повію головою, - Ф'юрі пригадав зірвану дуель поглядів з Вайлдером
Чемпіон світу WBC Тайсон Ф'юрі заявив, що під час дуелі поглядів з Деонтеєм Вайлдером він би вдарив свого суперника головою
Про це повідомляє FightNews..
Ф'юрі заявив, що він вдарив би Вайлдера на дуелі поглядів, але з міркувань безпеки цей івент скасував 89-річний промоутер Боб Арум.
"Я втягнув його в це, чи не так? Я почав чудово і впевнено. Сьогодні він прийшов сюди не для того, щоб язиком молоти. Спочатку Вайлдер був ласкавим, але потім я змусив його змінити поведінку і він розлютився. В кінці ми повинні були влаштувати битву поглядів, але він втік. Це було так, наче я запрошував цю сучку в мій світ. Всі думали, що я заїду йому в щелепу, але я б не став його бити. Я б вдарив цю повію головою", - сказав Ф'юрі.
Тайсон Ф'юрі 9 жовтня у Лас-Вегасі (США) захищатиме пояс WBC у поєдинку проти американця Деонтея Вайлдера.
Ф'юрі та Вайлдер раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця титул.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 25 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- 5 жовтня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі отримає за третій бій проти Деонтея Вайлдера $30 млн, а американець - $20 млн.
- Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що Деонтей Вайлдер візьме реванш у Тайсона Ф'юрі за поразку у 2020 році.
- Нагадаємо, 7 жовтня WBC оголосила, що переможець поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером матиме 30 днів аби домовитися з Олександром Усиком про бій за звання абсолютного чемпіона світу.
- 7 жовтня глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заборонив Ф'юрі проводити дуель поглядів перед поєдинком з Вайлдером.
- 8 жовтня Арум звернувся до Ентоні Джошуа з проханням, щоб він відмовився від реваншу з Олександром Усиком.
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