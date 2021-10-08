Вдарив би цю повію головою, - Ф'юрі пригадав зірвану дуель поглядів з Вайлдером

Про це повідомляє FightNews..



Ф'юрі заявив, що він вдарив би Вайлдера на дуелі поглядів, але з міркувань безпеки цей івент скасував 89-річний промоутер Боб Арум.



"Я втягнув його в це, чи не так? Я почав чудово і впевнено. Сьогодні він прийшов сюди не для того, щоб язиком молоти. Спочатку Вайлдер був ласкавим, але потім я змусив його змінити поведінку і він розлютився. В кінці ми повинні були влаштувати битву поглядів, але він втік. Це було так, наче я запрошував цю сучку в мій світ. Всі думали, що я заїду йому в щелепу, але я б не став його бити. Я б вдарив цю повію головою", - сказав Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі 9 жовтня у Лас-Вегасі (США) захищатиме пояс WBC у поєдинку проти американця Деонтея Вайлдера.

Ф'юрі та Вайлдер раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця титул.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).





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