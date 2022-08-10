"Від Росії нема куди тікати": мелітопольським підприємцям наказали поширювати інформацію про те, що "Україну вже поділили"
У Мелітополі окупанти наказали власникам підприємств розповідати персоналу, що "Україну вже поділили", а "від Росії нема куди тікати"
Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Окупаційна влада проводить пропагандистську кампанію на окупованих територіях, спрямовану на зневіру жителів в українській владі та можливості звільнення", - йдеться в повідомленні.
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області рашисти наказали керівництву великих підприємств на зборах з персоналом та бесідах доводити: "Україну вже поділили. На території західних областей ввели в обіг польські злоті, в більшості магазинів подвійні цінники. Від Росії немає куди тікати. Україна не та, якою була".
У розвідці запевняють, що всі українські тимчасово окуповані землі будуть обов’язково звільнені, а кожен російські окупанти та зрадники будуть покарані.
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