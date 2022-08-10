Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Окупаційна влада проводить пропагандистську кампанію на окупованих територіях, спрямовану на зневіру жителів в українській владі та можливості звільнення", - йдеться в повідомленні.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області рашисти наказали керівництву великих підприємств на зборах з персоналом та бесідах доводити: "Україну вже поділили. На території західних областей ввели в обіг польські злоті, в більшості магазинів подвійні цінники. Від Росії немає куди тікати. Україна не та, якою була".

У розвідці запевняють, що всі українські тимчасово окуповані землі будуть обов’язково звільнені, а кожен російські окупанти та зрадники будуть покарані.

9 серпня вибухи лунали в окупованій Кирилівці Мелітопольського району. Партизани пошкодили штаб із технікою рашистів.

У тимчасово окупованому Мелітополі сили спротиву пошкодили штаб "Єдиної Росії", оголошено полювання на всіх причетних до псевдореферендуму.

9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові оголосили надзвичайний стан і почали евакуацію мешканців у Сакському районі Криму.

8 та 9 серпня в тимчасово окупованому Мелітополі підірвали дві бази рашистів. Відомо, що є вбиті та поранені загарбники.

Міський голова Іван Федоров 8 серпня повідомив про вибухи в окупованому росіянами Мелітополі.

Військовий експерт Сергій Згурець припускає, що Мелітополь має стати ключовим містом у звільненні Півдня.

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