Відмова від регулювання цін на пальне допоможе стабілізувати ринок найближчими тижнями, – Тимошенко
Рішення Кабміну про відхід від держрегулювання вартості пального приведе до стабілізації ринку вже найближчими тижнями. Оператори АЗС на нараді з урядом зобов'язалися утримувати ціни на бензин і дизпальне на рівні 50-60 грн/літр
Про це інформує Інтерфакс-Україна, з посиланням на коментар заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.
"Була нарада з усіма представниками автозаправних мереж у Кабміні. Вони зобов'язалися, можна так сказати, що вищою ціна не буде, тому що вони розуміють, що нині не час заробляти, а час наситити ринок і дати пальне людям", – розповів Кирило Тимошенко.
Якщо пальне будуть продовати за вищими цінами, то влада та правоохоронці будуть реагувати.
"Ми не можемо домовитися чи не домовитися, але вони пообіцяли, що ціна буде в таких межах. Інакше робитимемо висновки не лише ми, а й правоохоронні органи.
Так, це питання не двох-трьох днів. Така ситуація склалася не лише через Кременчуцький НПЗ, а й, зокрема, тому що люди почали масово повертатися. Одне на інше наклалося, й виникла така криза. І Кабмін ухвалив правильне рішення. За декілька тижнів вже побачимо результати, а через місяць взагалі забудемо про це питання", – переконаний Тимошенко.
Він додав, що нові партії пального приїжджають до України "щодня, щотижня".
Оперативний штаб при Кабінеті Міністрів 17 травня ухвалив рішення відмовитися від державного регулювання цін на пальне, очікуючи, що ціни на бензин не перевищать 52 грн/л, дизпальне – 58 грн/л.
- 17 травня міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що уряд вирішив призупинити регулювання цін на бензин та дизпаливо.
- 15 травня Міністерство економіки встановило середню вартість бензинів у розмірі 33,36 грн за літр, а дизельного пального – 35,31 грн за літр.
- Нагадаємо, Україна до кінця травня отримає понад 350 тис. тонн пального.
- Один з пунктів пропуску на українському кордоні буде відведений лише для імпорту пального.
- 28 березня Кабінет міністрів обмежив до 5% націнку на брендове преміальне дизпаливо і бензин для автомобілів.
- 29 квітня Верховна Рада відмовилася від повернення повного оподаткування пального. Про це повідомив заступник голови профільного комітету Ярослав Железняк.
- Україна створить додатковий стратегічний запас пального на кілька місяців наперед, при чому його неможливо буде знищити.
- Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів, що ціна на пальне не відображує реальну вартість навіть зі зниженням ПДВ й скасування акцизу.
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