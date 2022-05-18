English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Відмова від регулювання цін на пальне допоможе стабілізувати ринок найближчими тижнями, – Тимошенко

Відмова від регулювання цін на пальне допоможе стабілізувати ринок найближчими тижнями, – Тимошенко

18 травня, 2022 середа
19:25
Економіка Дизпаливо

Рішення Кабміну про відхід від держрегулювання вартості пального приведе до стабілізації ринку вже найближчими тижнями. Оператори АЗС на нараді з урядом зобов'язалися утримувати ціни на бензин і дизпальне на рівні 50-60 грн/літр

Про це інформує Інтерфакс-Україна, з посиланням на коментар заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Була нарада з усіма представниками автозаправних мереж у Кабміні. Вони зобов'язалися, можна так сказати, що вищою ціна не буде, тому що вони розуміють, що нині не час заробляти, а час наситити ринок і дати пальне людям", – розповів Кирило Тимошенко.

Якщо пальне будуть продовати за вищими цінами, то влада та правоохоронці будуть реагувати.

"Ми не можемо домовитися чи не домовитися, але вони пообіцяли, що ціна буде в таких межах. Інакше робитимемо висновки не лише ми, а й правоохоронні органи.

Так, це питання не двох-трьох днів. Така ситуація склалася не лише через Кременчуцький НПЗ, а й, зокрема, тому що люди почали масово повертатися. Одне на інше наклалося, й виникла така криза. І Кабмін ухвалив правильне рішення. За декілька тижнів вже побачимо результати, а через місяць взагалі забудемо про це питання", – переконаний Тимошенко.

Він додав, що нові партії пального приїжджають до України "щодня, щотижня". 

Оперативний штаб при Кабінеті Міністрів 17 травня ухвалив рішення відмовитися від державного регулювання цін на пальне, очікуючи, що ціни на бензин не перевищать 52 грн/л, дизпальне – 58 грн/л.

  • 17 травня міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що уряд вирішив призупинити регулювання цін на бензин та дизпаливо.
  • 15 травня Міністерство економіки встановило середню вартість бензинів у розмірі 33,36 грн за літр, а дизельного пального – 35,31 грн за літр.
  • Нагадаємо, Україна до кінця травня отримає понад 350 тис. тонн пального.
  • Один з пунктів пропуску на українському кордоні буде відведений лише для імпорту пального.
  • 28 березня Кабінет міністрів обмежив до 5% націнку на брендове преміальне дизпаливо і бензин для автомобілів.
  • 29 квітня Верховна Рада відмовилася від повернення повного оподаткування пального. Про це повідомив заступник голови профільного комітету Ярослав Железняк.
  • Україна створить додатковий стратегічний запас пального на кілька місяців наперед, при чому його неможливо буде знищити.
  • Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів, що ціна на пальне не відображує реальну вартість навіть зі зниженням ПДВ й скасування акцизу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Юлія Свириденко
17 травня, 2022 вiвторок
Уряд припиняє регулювання цін на пальне: названа орієнтовна гранична вартість літру бензину та дизелю
Олаф Шольц та Емманюель Макрон
18 травня, 2022 середа
Лідери ЄС стурбовані тим, що буде, коли Україна переможе Росію, - Politico
Олексій Резніков
17 травня, 2022 вiвторок
Путін уже відмовив Ердогану. Сумніваюся, що президент РФ послухає Сі Цзіньпіня, - Резніков про звернення рідних захисників Маріуполя до президента Китаю
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.43
    Купівля 31.43
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.87
    Продаж 33.73
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
18 травня
20:33
Очільник Євроради наполягає на активізації розширення ЄС
20:12
Юрій Луценко
"У телемарафоні не почуєш історії 7 тис. нагороджених і думки 130 нових Героїв України": Луценко закликав казати правду про ціну війни
20:10
українська артилерія
Українські артилеристи знищили російську станцію для виявлення сигналів радіовипромінювання
20:03
Герхард Шредер
Залишити посаду у Роснефті або потрапити під санкції. У ЄС поставили ультиматум ексканцлеру ФРН Шредеру
19:55
Офіс генпрокурора
Повідомляв росіянам про дислокацію ЗСУ: суд заарештував жителя Слов'янська
19:40
окупант в школі, Херсонщина
СБУ опублікувала фото окупантів, які влаштували в українській школі казарми та вели звідти вогонь
19:31
окупанти
Окупанти двічі обстріляли Сумщину з території РФ: постраждала природа
19:16
звільнена Київщина
На Київщині виявлено вже 1 288 тіл мирних мешканців, вбитих російськими окупантами, - очільник МВС області
19:16
Ексклюзив
Байден підписав закон про ленд-ліз
Наш тил - це весь цивілізований світ, - військовий експерт Катков
19:09
Війна з Росією, Генштаб ЗСУ
ЗСУ звільнили село Дементіївка на Харківщині
19:07
ЗСУ українські військові
Українські десантники оприлюднили відео знищення російської бронемашини разом з окупантами
18:58
Олександр Усик
Усик б’ється за всю країну, за весь демократичний світ, - промоутер
18:48
Офіс генпрокурора
Керував захопленням ЗАЕС, унаслідок чого загинуло двоє людей: російському командиру заочно оголосили підозру
18:47
Маріуполь
Українські спецслужби випишуть кожному індивідуальний "гарячий тур", - Подоляк про заяви бойовиків про "курорт" у Маріуполі
18:29
російські військові окупанти
В ОРДО окупанти захоплюють фінансові установи та стратегічні підприємства, - українська розвідка
18:26
нафта ембарго санкції
Країни ЄС наразі не можуть узгодити ембарго на російську нафту, - єврокомісар Паоло Джентілоні
18:24
Аліна Кабаєва
У відповідь на заборону RT та санкції проти Путіна та його оточення, Росія закрила корпункт канадського мовника CBC у Москві
18:19
Збірна України
Україна - "Рієка": склад футбольної збірної на товариський матч з хорватами
18:18
бронепоїзд окупантів
У Мелітополі українські партизани підірвали бронепоїзд окупантів
18:13
Маркос Антоніо
Футболіст "Шахтаря" близький до трансферу в італійський топ-клуб
18:07
Ексклюзив
Данило Лубківський
Мета Путіна - знищення України, - дипломат Лубківський про реакцію Кремля на вступ Фінляндії та Швеції у НАТО
18:05
У Києві можливе задимлення внаслідок пожеж, зокрема в зоні відчуження
17:59
Збірна України
Україна - "Рієка": букмекери дали прогноз на товариський матч футбольної збірної
17:53
Пригорнутися хоч би на мить: депутатка з Чернівців після загибелі коханого стала парамедиком на Донбасі
17:49
Танк Leopard
Чехія отримає від Німеччини 15 танків Leopard взамін на ті, що були надані Україні
17:46
без електрики леп
На підконтрольній Україні Луганщині електрика залишилася в одному населеному пункті, а газ - у п'ятьох, - Денісова
17:42
прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі G7
Єврокомісія оцінює план відновлення України у 500-600 млрд євро, уряд вже почав його розробляти, – Шмигаль
17:37
Ексклюзив
Кирил та Путін
Остання надія Путіна розколоти Україну - УПЦ Московського патріархату, - релігієзнавець Ковальов
17:36
Школа
У житомирських школах більше не вивчатимуть російську, - мер
17:29
Марк Кукурелья, Брайтон
"Ман Сіті" вирішив для конкуренції Зінченку купити ексфутболіста "Барселони"
17:24
Ексклюзив
Віктор Ягун
Коли противник буде виснажений, ми зможемо переломити ситуацію та почати контрнаступ, - генерал-майор СБУ Ягун
17:21
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
Необхідні жорсткі санкції: Путіна треба "сушити", щоб не було грошей на війну проти України, - Яценюк
17:18
ЗСУ знищили
Українські десантники знищили російський безпілотник для коригування вогню
17:12
Азовсталь
Речовини з розбомбленої Росією Азовсталі можуть убити всю флору і фауну Азовського моря та забруднити Середземне, – мер Маріуполя
17:10
ДБР і СБУ
Заступнику гендиректора ЧАЕС повідомили підозру в дезертирстві та допомозі російським окупантам
17:00
Вручення Золотої Зірки Героя України
Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" двом бійцям, яким присвоєно звання Героя України
16:58
Володимир Кличко
Росії потрібна Україна, але без українців. Світ недооцінив агресію божевільного чоловіка. Геноцид має бути зупинений, - Володимир Кличко
16:58
окупанти обстріляли
На Херсонщині окупанти обстріляли з "градів" цивільну автоколону: троє людей загинули, шестеро - поранені
16:55
САП
Українським військовим передали понад 146 млн грн, арештованих у справі двох адвокатів
16:43
пожежа у Чорнобильській зоні
У Чорнобильській зоні пожежа: горять 1500 га лісу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV