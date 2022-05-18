Про це інформує Інтерфакс-Україна, з посиланням на коментар заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Була нарада з усіма представниками автозаправних мереж у Кабміні. Вони зобов'язалися, можна так сказати, що вищою ціна не буде, тому що вони розуміють, що нині не час заробляти, а час наситити ринок і дати пальне людям", – розповів Кирило Тимошенко.

Якщо пальне будуть продовати за вищими цінами, то влада та правоохоронці будуть реагувати.

"Ми не можемо домовитися чи не домовитися, але вони пообіцяли, що ціна буде в таких межах. Інакше робитимемо висновки не лише ми, а й правоохоронні органи.

Так, це питання не двох-трьох днів. Така ситуація склалася не лише через Кременчуцький НПЗ, а й, зокрема, тому що люди почали масово повертатися. Одне на інше наклалося, й виникла така криза. І Кабмін ухвалив правильне рішення. За декілька тижнів вже побачимо результати, а через місяць взагалі забудемо про це питання", – переконаний Тимошенко.

Він додав, що нові партії пального приїжджають до України "щодня, щотижня".

Оперативний штаб при Кабінеті Міністрів 17 травня ухвалив рішення відмовитися від державного регулювання цін на пальне, очікуючи, що ціни на бензин не перевищать 52 грн/л, дизпальне – 58 грн/л.

17 травня міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що уряд вирішив призупинити регулювання цін на бензин та дизпаливо.