Вимкнення "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" із мережі Т2 послаблює позиції України в інформаційній війні проти РФ, хтось має понести відповідальність, - В’ятрович

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV.



“В ситуації з вимкненням телеканалів “Еспресо”, “Прямий” та “5 канал” є декілька огидних речей. Перше, що телеканали вимкнули. Телеканали, які є патріотичними та інформаційно наповненими для українців. Друге, що в цій ситуації ніхто не здатен взяти на себе відповідальність за цю ситуацію. Нам ніхто не озвучив причини вимкнення телеканалу”, - пояснив В’ятрович.



Він розповів, що на засіданні Верховної Ради була ухвалена постанова про необхідність збереження свободи слова в Україні. Але, за його словами, цього не досить в інформаційній війні проти РФ, хоча це і робить Україну сильнішу за росіян.



“Ми ведемо інформаційну війну проти РФ. Але нам не досить, хоча це і дуже важливих, політичних заяв. Насправді потрібно зрозуміти хто має відповідати за такий ганебний вчинок проти проукраїнських телеканалів. На мою думку, це послаблює позицію України в інформаційній війні проти РФ", - додав В'ятрович.



Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що не ухвалювала рішення про вимкнення телеканалів "Прямий", "5 канал" та "Еспресо".

Понад 150 представників української наукової та культурної інтелігенції підписали лист президенту України, Національній раді з питань телебачення та радіомовлення, Раді національної безпеки та оборони, в якому висловлюють підтримку телеканалам "Еспресо", "Прямому" і 5-му та свободи слова в Україні, та вимагають відновити їх мовлення в цифровому ефірі.

Депутати від "Євросолідарності" Микола Княжицький, Софія Федина й Олег Синютка знайшли в Ковелі концерн РРТ, який вимкнув з етеру Еспресо, Прямий і 5 канал, і попросили негайно ввімкнути канали.

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що в рішенні відімкнення певних каналів, серед яких "Еспресо", є спроба встановити тотальний контроль над інформаційним простором.

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко вважає, що жодна війна не може виправдати створення фундаменту тоталітарної держави, а вимкнення телеканалів "Еспресо", "5 канал" і "Прямий" з мережі Т2 - це інформаційна диверсія.

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